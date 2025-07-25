Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı

Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal, "Hadi Anlat" programında uzun yıllar mücadele ettiği trikotillomani hastalığını anlatarak, "Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip 'lak' diye saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim" dedi.

Yıllar geçse de şarkılarıyla hafızalardan silinmeyen ve enerjisiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, "Hadi Anlat" programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sandal, bugüne dek pek bilinmeyen bir sağlık sorununu dile getirdi.

Ünlü sanatçı, uzun yıllar trikotillomani adı verilen saç koparma hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı, "Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip 'lak' diye oradaki saçımı koparıyordum. Neyse toparladık, düzelttim."

"ANNEM VE MELİS HEMEN ANLIYOR"

Sandal, yakın çevresinin bu alışkanlığını fark eder etmez tepki gösterdiğini belirterek, "Beni çok iyi tanıyanlar, mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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