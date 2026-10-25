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Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

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Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
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Fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal’ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup’un banka hesabındaki 3 milyon dolara el konuldu.

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Nefes'in haberine göre; şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup’un banka hesabında bulunan 3 milyon dolara el konulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sütşurup’un hesabındaki paraya el konulduğu öğrenildi. Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup’un da daha önce aynı soruşturmayla ilgili haberlerde yer aldığı biliniyor.

3 MİLYAR TL'Yİ İADE ETMEK İÇİN BAŞVURU YAPMIŞLARDI

Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL tutarında haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası iş insanı Cihan Sütşurup, söz konusu karı iade etmek için adli makamlara başvuru yapmışlardı.

Etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilen bu iade talebine rağmen, savcılığın yürüttüğü çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

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