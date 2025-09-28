Magazin Bahane'de 'Perperişan' Tartışması: Mabel Matiz, Mustafa Sandal ve Lvbel C5 Gündemde

SANATTA SINIRLAR VE MÜSTEHCENLİK TARTIŞMASI

Programın ilk bölümünde Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısının sözleri üzerine çıkan tartışmalar değerlendirildi. Kalaycıoğlu ve Solaker, sanatta özgürlük ile saygı arasındaki ince çizginin nerede başlayıp nerede bittiğini sorgularken, bazı kesimlerin şarkı sözlerini müstehcen bulması ve adliyeye taşınan süreci detaylandırdı.

SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF ÇIKIŞLAR

Yayın sırasında özellikle sosyal medyada öne çıkan sert yorumlar ele alındı. Programda "provokatörler" ve "seviyesiz soytarılar" ifadeleriyle gündem olan paylaşımlara değinildi. Bazı kullanıcıların konuyu bilinçli şekilde çarpıtarak yaygara kopardığı, fenomenlerin ise haddini aşan açıklamalarla tartışmayı daha da alevlendirdiği vurgulandı.

MUSTAFA SANDAL VE LVBEL C5'İN ÇIKIŞLARI

Programın ilerleyen dakikalarında Mustafa Sandal'ın açıklamaları geniş yankı buldu. 50 yaşından sonra yaptığı çıkışın "gereksiz bir pota hatası" olarak değerlendirildiği konuşmada, Lvbel C5'in de taraf olduğu polemiklere değinildi. Ayrıca, sanat dünyasında karşılıklı atışmaların nereye varabileceği, "adamı tahrik edersen sonra şikâyet edemezsin" sözleri üzerinden tartışmaya açıldı.