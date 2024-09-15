Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu

Türkiye'de son dönemde yüksek kira artışları dikkat çekiyor. Ev sahipleri birbirinden gördükleri fiyatlara ulaşmak için hiçbir veriye bakmaksızın fiyatlar belirliyor. Bu kapsamda ünlüler de yaşadıkları lüks konutların sahipleriyle anlaşmazlığa düşüyor. Son kira mağduru ünlü şarkıcı Mustafa Sandal.

65 BİN TL'DEN 170 BİN TL'YE

Mustafa Sandal'ın Etiler'de yaşadığı 3+1 evin sahibi İrem Argat, 65 bin TL olan kirayı 170 bin TL'ye çıkartmak istedi. Sandal'ın talebi kabul etmemesi üzerine Argat, mahkemeye başvurdu. Argat'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Argat'ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez.

Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Mustafa Sandal ise kira için talep edilen miktarın fahiş fiyat olduğunu belirterek davanın reddini istedi ve ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu belirtti.