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Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu

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Türkiye'de fahiş rakamlara ulaşan ev kiraları, kiracılar ile ev sahipleri arasında büyük tartışmaların yaşanmasına neden olurken halkaya ünlü bir isim de eklendi. Şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul Etiler'de oturduğu 3+1 evin 65 bin TL olan kirasını 170 bin TL'ye çıkartmak isteyen ev sahibinim mahkemede açtığı davanın reddini talep etti.

Türkiye'de son dönemde yüksek kira artışları dikkat çekiyor. Ev sahipleri birbirinden gördükleri fiyatlara ulaşmak için hiçbir veriye bakmaksızın fiyatlar belirliyor. Bu kapsamda ünlüler de yaşadıkları lüks konutların sahipleriyle anlaşmazlığa düşüyor. Son kira mağduru ünlü şarkıcı Mustafa Sandal.

65 BİN TL'DEN 170 BİN TL'YE

Mustafa Sandal'ın Etiler'de yaşadığı 3+1 evin sahibi İrem Argat, 65 bin TL olan kirayı 170 bin TL'ye çıkartmak istedi. Sandal'ın talebi kabul etmemesi üzerine Argat, mahkemeye başvurdu. Argat'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Argat'ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez.

Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Mustafa Sandal ise kira için talep edilen miktarın fahiş fiyat olduğunu belirterek davanın reddini istedi ve ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Emlak

Mustafa Sandal İstanbul Magazin Türkiye 3-sayfa Ünlüler Hukuk Emlak

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Yorumlar (9)

Altay Bozkurt:

SITEDE KIRALAR 200 BIN, SANDAL 65 BINE OTURUYORSA EVSAHIBI HAKLI!

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6
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Feda Ediz:

bu sanatcilarida anlamiyorum dunyanin parasini kazaniyorlar hala kiradalar inanilir gibi degil

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İsmail Sari:

beter ol

6
1
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Ömer Gündoğan:

Radikal bir kararla sorunlar çözülebilir ama zenginlerle ters düşmek istemeyeceği için kabul edilmez. Çözüm öneri olarak fazla evi olan herkesten (yazlıklara istisna getirilir üzerinde çalışılır) satış bedelinin yıllık yüzde 10 kadar vergi alacaksın kirada olsun olmasın o zaman ev sahipleri fazla evlerini satar fiyatlar düşer yüksek kiraya vermeye karşı alınan bu vergiler Tokiye aktarılıp yeni evler yapılır yada uygun kredi ile ev almak isteyenlere aktarılır.

3
1
yanıtYanıtla
Ömer Gündoğan:

Kiralara çözüm, fazla evi olan herkesten satış bedelinin yüzde 10 kadar yıllık vergi almak olabilir. Kirada olsun olmasın o zaman ev sahipleri fazla evlerini satar. Yazlıklara istisna getirilir üzerinde çalışılır ancak böylece fiyatlar düşer. yüksek kiraya vermeye karşı alınan bu vergiler Tokiye aktarılıp yeni evler yapılır yada uygun kredi ile ev almak isteyenlere aktarılır. Bu yorumu ev sahipleri beğenmez

0
3
yanıtYanıtla
Ömer Gündoğan:

Radikal bir kararla sorunlar çözülebilir ama zenginlerle ters düşmek istemeyeceği için kabul edilmez. Çözüm öneri olarak fazla evi olan herkesten satış bedelinin yıllık yüzde 10 kadar vergi alırsın kirada olsun olmasın o zaman ev sahipleri fazla evlerini satar. Yazlıklara istisna getirilir üzerinde çalışılır ancak böylece fiyatlar düşer. yüksek kiraya vermeye karşı alınan bu vergiler Tokiye aktarılıp yeni evler yapılır yada uygun kredi ile ev almak isteyenlere aktarılır.

1
1
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tahsin bueyuekkol:

Nasil bir evmişki 3 1 60bin TL Benim 4 1 bir var 60TL ye verim.

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Murat Ustabasi:

ODE

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