Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un, haklarında verilen yakalama kararının ardından avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak fon kazançlarını iade etmek istedikleri belirtildi.

FONDAN YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRA KAZANDILAR

Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı ise 15 milyar 793 milyon lira olarak kaydedildi.

Sandal'ın yalnızca bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ettiği ve gerçek kişiler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Babası Cihan Sütşurup'un ise aynı dönemde fona 3 milyar 707 milyon lira yatırdığı, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ederek sıralamada altıncı olduğu aktarıldı.

Böylece baba ile kızın fondan elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştı.

Cihan Sütşurup

AVUKATLARI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktıkları belirtilen baba ile kızın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Avukatların, Sütşurup ailesi adına "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini ilettiği öne sürüldü.

SAVCILIK TMSF'YE YÖNLENDİRDİ

Habere göre Başsavcılık, başvuruyu yapan avukatları idari ve finansal işlemlerin yürütülmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi.

İade sürecinin nasıl işleyeceği ve geri ödenecek tutarın ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Baba ile kız hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

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Kaynak: Haberler.com