Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mal varlıklarına el konulan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan baba ile kızın, TERA fonundan elde ettikleri yaklaşık 3 milyar liralık kazancı iade etmek için avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğu ifade edildi.

  • Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırmış ve hesaplarından toplam 15 milyar 793 milyon lira fon çıkışı gerçekleşmiştir.
  • Melis Sütşurup Sandal fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ederek gerçek kişiler arasında ilk sırada yer alırken, babası Cihan Sütşurup 639 milyon 402 bin 912 lira kârla altıncı sırada yer almıştır.
  • Haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktıkları belirtilen baba ile kızın avukatları, fon kazançlarını iade etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş ve TMSF'ye yönlendirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un, haklarında verilen yakalama kararının ardından avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak fon kazançlarını iade etmek istedikleri belirtildi.

FONDAN YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRA KAZANDILAR

Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı ise 15 milyar 793 milyon lira olarak kaydedildi.

Sandal'ın yalnızca bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ettiği ve gerçek kişiler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Babası Cihan Sütşurup'un ise aynı dönemde fona 3 milyar 707 milyon lira yatırdığı, 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ederek sıralamada altıncı olduğu aktarıldı.

Böylece baba ile kızın fondan elde ettiği toplam kazanç yaklaşık 2 milyar 995 milyon liraya ulaştı.

Cihan Sütşurup

AVUKATLARI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Günaydın'dan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktıkları belirtilen baba ile kızın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Avukatların, Sütşurup ailesi adına "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini ilettiği öne sürüldü.

SAVCILIK TMSF'YE YÖNLENDİRDİ

Habere göre Başsavcılık, başvuruyu yapan avukatları idari ve finansal işlemlerin yürütülmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirdi.

İade sürecinin nasıl işleyeceği ve geri ödenecek tutarın ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Baba ile kız hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

İlgili Haberler
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik kararTMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
İddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararıİddia: Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı
Şamil Tayyar'dan 'fon' çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirlediŞamil Tayyar'dan "fon" çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirledi
Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlamaDiyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adımAile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Korkunç manzara! Evin terasında cansız bedeni bulundu

Gözlerine inanamadılar! Terasta korkunç manzara
Haberler.com
2000

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıZırtapoz:

Biz de hisse aldık 7 milyon zarardayım. Fonculara ödeme yapılıyor da bize neden yapılmıyor? Aldığım hisselerin bazıları halen her gün -10% taban oluyor. 11 milyondan 4 milyon kaldı. Bizim zarar ne olacak?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Kazandıklarına say kumar oynamış kaybetmişsin ne parası verecekmiş devlet sana hem kazanınca iyiydi tabi

yanıt12
yanıt2
Haber Yorumlarıxalibeyx:

senin 11 milyon 21 milyon olsaydı benim bu kâr ne olacak? ben bunu hangi garibanla paylaşıcam demezsiniz. ama zarar edince benim zararımı gariban ödesin diye ortaya düşersiniz. ne güzel dünya.

yanıt14
yanıt1
Haber Yorumları128547Ab&:

Niye kazanırken berabermi yiyecektik totoş gidin Eko dan isteyin

yanıt8
yanıt5
Haber Yorumlarıtalat_yelbuz@mynet.com Yelbuz:

iyi olmus. fazla kazaninca devlete veriyormusunuz.

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıbnsshoes34:

genelleme ye göre herkes işlemiş olduğu kanunsuzlugu bir şekilde iade ederek konu kapansın o zaman ceza evinde yatanlarada bu haklar taninsin sen çaldın ver geri konu kapansın tamamen akıl tutulması

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

Borsa oynamak ne zaman yasak oldu fonda bunun içinde

yanıt2
yanıt4

Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı

Süper Lig'de yeni hafta muhteşem başladı
Küçük Hadise'yi görenler tanıyabilecek mi? Yeni yaşına özel kare

Kim derdi ki bu küçük kız Türkiye'nin en ünlülerinden olacak
Turistleri kiliseye alan rahip eylemcilere hareket çekti!

Kilisenin kapılarını turistlere açtı, eylemcilere böyle karşılık verdi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama

7 ili kapsayan soruşturmada karar çıktı! 58 tutuklama
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
ABD'den İran'a peş peşe saldırı tehdidi! Tarih verdiler

ABD'den İran'a yeni saldırı sinyali! Açıklamalar peş peşe geldi