Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti
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Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti
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Mustafa Sandal, Almanya'da domatesin kilosunun 20 euro olduğuna dair iddiaları Münih'te market gezerek yalanladı. Raf etiketlerini görüntüleyen ünlü şarkıcı, "Domatesin kilosu 1 euro, en pahalısı 5,99 euro. 20 euro'ya rastlamadım" dedi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya'da domatesin kilosunun 20 euro olduğuna dair iddialara sessiz kalmadı. Sandal, Münih'te gittiği marketlerde çektiği görüntülerle bu iddiayı bizzat çürüttü.

"DOMATESİN KİLOSU 1 EURO"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, market raflarındaki etiketleri göstererek, "Bizde biri var, 'Almanya'da domatesin kilosu 20 euro' diyor. Münih'te marketleri gezdim. Domatesin kilosu 1 euro. En pahalı organik domates ise 5,99 euro! 20 euro'ya rastlamadım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Buda kendini kuru fasulye gibi nimetten sanıyor, bundan ne ünlü olur nede sanatçı, sizde iyice abarttınız haa.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Emeklilerin düşmanı Ak parti ve avaneleri

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Haber YorumlarıAhmet25 :

Bu mu ünlü, neresi ünlüymüş?

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ve tabi Almanya domatesi ithal etmiyor üretiyor hatta ihraç bile ediyor değil mi:)))

Yorum Beğen91
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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

yoh ulan almanyada domat sudan ucuz, 99 guruşa bile var paketi

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