Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya'da domatesin kilosunun 20 euro olduğuna dair iddialara sessiz kalmadı. Sandal, Münih'te gittiği marketlerde çektiği görüntülerle bu iddiayı bizzat çürüttü.

"DOMATESİN KİLOSU 1 EURO"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, market raflarındaki etiketleri göstererek, "Bizde biri var, 'Almanya'da domatesin kilosu 20 euro' diyor. Münih'te marketleri gezdim. Domatesin kilosu 1 euro. En pahalı organik domates ise 5,99 euro! 20 euro'ya rastlamadım" ifadelerini kullandı.