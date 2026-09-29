Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mustafa Sandal'ın ailesinin adının geçtiği fon soruşturmasında yeni bir karar verildi. Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu ve yakalama kararı çıkarıldı.

MELİS SANDAL VE BABASI HAKKINDA YENİ KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi, şirket ve fonla ilgili mali tedbir kararları alınmıştı. Listede şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da adı yer almıştı. Son gelişmeyle birlikte Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR"

Şarkıcı Mustafa Sandal gündüz saatlerinde konuya ilişkin "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır." açıklamasında bulunmuştu. Sandal açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor. Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

Kaynak: Haberler.com