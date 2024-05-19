Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray ile 6 puan gerisinde yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaşacak. Belki de şampiyonu belirleyecek kritik maçta sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Wesley Sneijder de tribünde olacak.

Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul'a gelen Sneijder, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere göndermede bulundu. Paylaşımında İstanbul'da olduğunu belirten Hollandalı eski yıldız, çektiği videoya Galatasaray taraftarının "Fener Ağlama" olarak tezahürat haline getirdiği Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını ekledi. Wesley Sneijder'in bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftalar tarafından büyük bir ilgi gördü.