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Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul'a geldi. Instagram hesabından sarı-lacivertlilere göndermede bulunan bir paylaşım yapan Sneijder, İstanbul'da olduğunu belirten videoya Galatasaray taraftarının "Fener Ağlama" olarak tezahürat haline getirdiği Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray ile 6 puan gerisinde yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaşacak. Belki de şampiyonu belirleyecek kritik maçta sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Wesley Sneijder de tribünde olacak.

Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul'a gelen Sneijder, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere göndermede bulundu. Paylaşımında İstanbul'da olduğunu belirten Hollandalı eski yıldız, çektiği videoya Galatasaray taraftarının "Fener Ağlama" olarak tezahürat haline getirdiği Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını ekledi. Wesley Sneijder'in bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftalar tarafından büyük bir ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Wesley Sneijder Mustafa Sandal Galatasaray Fenerbahçe Instagram İstanbul Futbol Spor Haberler

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