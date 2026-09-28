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Cihan Sütşurup kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı nedir? Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup kaç yaşında, nereli?

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Cihan Sütşurup kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı nedir? Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup kaç yaşında, nereli?
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Cihan Sütşurup, son dönemde borsa ve yatırım faaliyetleriyle ilgili kamuya açık kayıtların yanı sıra Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın babası olması nedeniyle yeniden gündeme geldi. Sütşurup’un hayatı, iş geçmişi ve kariyerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Cihan Sütşurup kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı nedir? Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın babası Cihan Sütşurup, geçmişte müzik sektöründeki çalışmaları ve daha sonraki yıllarda sermaye piyasalarındaki faaliyetleriyle adı kamuoyuna yansıyan isimler arasında bulunuyor. Özellikle borsa kayıtlarında yer alan bilgiler nedeniyle araştırılan Sütşurup’un hayatı, yaşı, memleketi ve iş geçmişi merak ediliyor. Peki, Cihan Sütşurup kimdir, ne iş yapıyor, mal varlığı nedir? Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MUSTAFA SANDAL'IN KAYINPEDERİ CİHAN SÜTŞURUP KİMDİR?

Cihan Sütşurup, sermaye piyasaları ve borsa yatırımlarıyla adı bilinen bir iş insanıdır. Kamuya açık kayıtlarda 1958 doğumlu ve İstanbul doğumlu olduğu görülmektedir. Borsa İstanbul arşivlerinde Sütşurup’un farklı dönemlerde sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılı kayıtları yer almaktadır.

CİHAN SÜTŞURUP NE İŞ YAPIYOR?

Sütşurup’un iş hayatındaki geçmişi yalnızca finans alanıyla sınırlı değildir. Geçmiş yıllarda kardeşi Lütfi Sütşurup ile birlikte Taç Plak bünyesinde müzik sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. Taç Plak’ın geçmiş kayıtlarında Cihan Sütşurup’un yapımcı olarak da adı geçmektedir. Ahmet Kaya’nın 1985 tarihli çalışmalarından “Ağlama Bebeğim” ve “Acılara Tutunmak” albümlerinin yapım süreçlerinde Cihan Sütşurup’un adı yer almaktadır.

Cihan Sütşurup’un mal varlığına ilişkin ise kamuya açık ve doğrulanmış bir toplam tutar bulunmamaktadır. Bu nedenle sahip olduğu mal varlığının belirli bir rakam üzerinden ifade edilmesi mümkün değildir.

CİHAN SÜTŞURUP KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cihan Sütşurup, kamuya açık resmi kayıtlarda 1958 doğumlu olarak yer almaktadır. Borsa İstanbul arşivindeki kayıtlarda doğum yeri İstanbul olarak gösterilmektedir. Aynı kayıtlarda İstanbul Beşiktaş Akat nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisi de bulunmaktadır.

Buna göre 2026 yılı itibarıyla 68 yaşındadır. Bazı kaynaklarda Sütşurup’un Ordulu olduğu yönünde bilgiler yer alsa da bu bilgi resmi kayıtlarla doğrulanmış değildir. Kamuya açık kayıtlarda doğum yeri İstanbul olarak geçmektedir.

Sütşurup’un eğitim hayatı ve iş dünyasına başlangıç dönemine ilişkin ayrıntılı biyografik bilgiler kamuya açık kaynaklarda sınırlıdır. Hakkındaki bilinen bilgiler ağırlıklı olarak sermaye piyasası kayıtları ile geçmiş dönemlerdeki müzik sektörü faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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