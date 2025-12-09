Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Boşanmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen aralarındaki nafaka tartışması bitmeyen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic yeniden karşı karşıya geldi.

ÖDEMELERİ AKSATIYOR İDDİASI

Jahovic, eski eşinin nafaka ve araç kiralama yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla dava açınca, Mustafa Sandal sessiz kalmadı ve yaptığı ödemenin dekontunu paylaştı.

SON ÖDEME DEKONTUYLA YANIT VERDİ

Sandal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nafakanı neden ödemiyorsun?" eleştirilerine, 3 Aralık'ta yatırdığı 205 bin liralık nafaka ödemesinin dekontunu paylaşarak yanıt verdi.

Çiftin evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunuyor. Sandal ve Jahovic, daha önce de nafaka anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olmuştu.