Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi
Güncelleme:
2018 yılında anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında nafaka tartışması yeniden yargıya taşındı. Jahovic, boşanma protokolünde yer alan nafaka ödemeleri ile araç kiralama yükümlülüğünün Sandal tarafından yerine getirilmediğini öne sürerek dava açtı. Sandal iddialara ve açılan davaya dekontla cevap verdi.

Boşanmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen aralarındaki nafaka tartışması bitmeyen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic yeniden karşı karşıya geldi.

ÖDEMELERİ AKSATIYOR İDDİASI

Jahovic, eski eşinin nafaka ve araç kiralama yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla dava açınca, Mustafa Sandal sessiz kalmadı ve yaptığı ödemenin dekontunu paylaştı.

SON ÖDEME DEKONTUYLA YANIT VERDİ

Sandal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nafakanı neden ödemiyorsun?" eleştirilerine, 3 Aralık'ta yatırdığı 205 bin liralık nafaka ödemesinin dekontunu paylaşarak yanıt verdi.

Çiftin evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunuyor. Sandal ve Jahovic, daha önce de nafaka anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olmuştu.

Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan polat:

Baba çocuklara bakmakla yükümlüdür , fakat boşandığı eşine ömür boyu bakmak zorunda değildir . Süresiz nafaka zulümdür.

96
3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sirf bu nafaka yuzden insanlar artik evlenmek istemiyor... Kasitli yapiyorlar ki erkek caresiz kalsin, nikahlanmasin... Butun dunyayi mahvetmeye calisiyorlar...Bu nedir kardesim bu kadar uzun sure nafaka mi olur... Diyelim ki cocuklarin bakimi icin o nafaka, erkek dekont gostermekle mukellefmis gibi olurken, kadin ispatliyor mu nasil harcadigini? Ufuk Ozkan da ayni seyi haykiriyor nafaka....Herkez muzdarip bu isten...

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
