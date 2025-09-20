Lvbel C5 kimdir? Lvbel C5'in gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli?

Türk rap müziğinin son yıllarda öne çıkan isimlerinden biri olan Lvbel C5, çıkardığı şarkılarla özellikle gençler arasında geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Tarzı, sözleri ve sahne performansıyla dikkat çeken rapçi, dijital platformlarda milyonlarca dinlenme sayısına ulaşarak adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Mustafa Sandal ile yaşadığı polemik sonrası yeniden gündeme gelen Lvbel C5, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LVBEL C5 KİMDİR?

LVBEL C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, Türkiye'nin genç ve yetenekli rapçilerinden biridir. 2001 doğumlu sanatçı, özellikle akılda kalıcı şarkıları ve enerjik sahne performansıyla dikkat çekmektedir. Müzik kariyerine 2019 yılında "Drop" adlı parçasıyla başlayan LVBEL C5, kısa sürede Türk rap müziği sahnesinde adını duyurmayı başardı.

2021'de Batuflex ile birlikte çıkardığı "Ralli" şarkısı büyük bir çıkış yakaladı ve Türkiye müzik listelerinde zirveye kadar yükseldi. 2022 yılında ilk albümü "C5MODE"u yayımlayarak kariyerini sağlam temeller üzerine kurdu. Hem söz yazarı hem de rapçi kimliğiyle, genç kuşak arasında önemli bir figür haline geldi.

LVBEL C5 KAÇ YAŞINDA?

LVBEL C5, 20 Nisan 2001 tarihinde doğduğu için 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen kısa sürede büyük başarılara imza atmış ve müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

LVBEL C5 NERELİ?

LVBEL C5, Sakarya doğumludur. Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer alan Sakarya, sanatçının yetiştiği şehir olarak bilinmektedir. Bölgenin genç yeteneği olarak çıkan LVBEL C5, müziğinde de yaşadığı çevrenin etkilerini ve şehir kültürünü yansıtmaktadır. Sakarya'dan çıkan bu genç rapçi, ülke çapında tanınan bir isim haline gelmiştir.

LVBEL C5 KARİYERİ

LVBEL C5, müzik kariyerine 2019 yılında "Drop" adlı şarkısıyla başladı. İlk çıkışından sonra kısa sürede adını duyuran sanatçı, 2021 yılında Batuflex ile birlikte seslendirdiği "Ralli" parçasıyla büyük bir başarı yakaladı. Bu şarkı, Türkiye müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselerek geniş kitlelere ulaştı ve LVBEL C5'in popülerliğini artırdı.

2022 yılında yayımladığı ilk albümü "C5MODE" ile kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. Albümde yer alan şarkılar ve güçlü sözler, onun hem rapçi hem de söz yazarı olarak kendini kanıtlamasına yardımcı oldu. Ayrıca "10 Numara", "DACİA", "Baba", "Gaz Pedalı", "İzledi Mahalle", "İstanbul", "Sorun", "Aynen Öyle" ve "Zor" gibi single'ları da büyük ilgi gördü. LVBEL C5, enerjik tarzı ve yenilikçi müziğiyle Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.