Haberler

Mustafa Sandal Akyaka'da Hayranlarına Şarkı Söyledi

Mustafa Sandal Akyaka'da Hayranlarına Şarkı Söyledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Muğla'nın Akyaka ilçesinde hayranlarının tekne turunda açtığı 'Gidenler' şarkısına kıyıdan eşlik ederek renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Muğla'nın Akyaka ilçesinde uçurtma sörfü okulu bulunan ve sık sık Akyaka'ya gelen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, hayranlarının tekne turunda açtığı "Gidenler" şarkısına kıyıdan eşlik etti. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Turistik Akyaka Azmak Kenarı'nda yaşanan olay, bölgeye tatil için gelenlerin de ilgisini çekti. Mustafa Sandal, kıyıda vakit geçirirken teknede bulunan hayranları tarafından fark edildi. Hayranlar, sanatçının sevilen şarkısı Gidenler'i açtı. Sandal da kıyıdan şarkıya eşlik etti. Teknedekilerle karşılıklı söylenen şarkı, eğlenceli ve neşeli anlar oluşturdu.

Sandal'ın Akyaka'daki uçurtma sörfü okulu sayesinde bölgeyi sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Yaşanan bu renkli anlar, sosyal medyada paylaşılan video ile kısa sürede binlerce beğeni aldı ve büyük ilgi gördü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dökülen dişleri yeniden çıkartan ilaç geliştirildi

Dişler yeniden çıkarılabilir! Piyasaya sürüleceği tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.