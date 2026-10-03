Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturmasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un fondan elde ettiği kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası fon işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada dosyanın seyri değişti. İlk iddialarda fonlardan 11,1 milyar lira çektiği ileri sürülen Melis Sütşurup hakkında çok daha yüksek rakamlar gündeme geldi.

13,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA 2,3 MİLYAR LİRA KAR

Sabah gazetesinin haberine göre, Melis Sütşurup’un fondan sağladığı toplam kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Dosyadaki iddialara göre Sütşurup'un finansal hareketleri şu şekilde gerçekleşti:

Borsa kazancını fona aktardı: Borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera’nın TLY fonuna yatırdı.

Kısa sürede dev kar: Sütşurup’un yaptığı bu yatırım üzerinden kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira net kâr elde ettiği öne sürüldü.

BABASI DA KAZANÇ LİSTESİNDE 6’NCI SIRADA

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise Melis Sütşurup’un babası Cihan Sütşurup oldu. Baba Cihan Sütşurup’un da aynı işlemler kapsamında 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ettiği ve bu rakamla kazanç sıralamasında 6’ncı sırada yer aldığı iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com