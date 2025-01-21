Mustafa Sandal'dan 'Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman

Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma? başlatılan Zafer Partisi? Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara?'da yemek yediği lokantada gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Özdağ'ın bir fotoğrafını paylaşan Sandal, "Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman" ifadelerini kullandı.

Sandal'ın destek paylaşımına binlerce yorum geldi.