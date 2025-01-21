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Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından 'Cumhurbaşkanına hakaretten' gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma? başlatılan Zafer Partisi? Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara?'da yemek yediği lokantada gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Özdağ'ın bir fotoğrafını paylaşan Sandal, "Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman" ifadelerini kullandı.

Sandal'ın destek paylaşımına binlerce yorum geldi.

Mustafa Sandal'dan 'Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman

Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: Geçmiş olsun kahraman
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFA null:

bu şahıs kim tanıyamadım

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kahramanı ümit özdağ olanın, dostu da gavur olur. türklük adına ortaya çıkan adam bin yıllık Türk İslam medeniyetine sırtını dönen, müslümanı hakir görüp, mossada çalışan bir ajan olamaz. mustafa sandalla ümüt özdağ tencere kapaktır. Müslüman Türk evladının gençlik heycanını kullanan ajanlara kanmayız.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

FA nuli, Apo yu çıkarmak isteyenlere karşı dik duran bur kahraman.

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Haber YorumlarıYkp 55:

sahte kahraman ülkücülük yolunda ilerlerken türkücü oldu.

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

İşte korkusuz gerçek sanatçı, yüreğine sağlık Mustafa sandal.

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