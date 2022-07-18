Milliyetçi Hareket Partisi Haberleri - Milliyetçi Hareket Partisi Haber - Haberler

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Milliyetçi Hareket Partisi Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi haber, Milliyetçi Hareket Partisi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek

Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek

Milliyetçi Hareket Partisi - 50 Dakika Önce
Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti

Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti

Milliyetçi Hareket Partisi - 3 Saat Önce
KIRIKKALE-SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI BİLDİK, BABA VE 3 OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLDİ

KIRIKKALE-SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI BİLDİK, BABA VE 3 OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi - 13 Saat Önce
Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, baba ve 3 oğlu tarafından darbedildi

Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, baba ve 3 oğlu tarafından darbedildi

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 23:53
KIRIKKALE - Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradığı iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi oldu

KIRIKKALE - Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradığı iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi oldu

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 22:56
Gökbel Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek oldu

Gökbel Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek oldu

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 20:38
16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 20:15
914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 18:19
MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti

MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 14:57
MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı

MHP Korkuteli yeni ilçe binası dualarla açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 13:19
KIRKLARELİ - Ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama yapılıyor

KIRKLARELİ - Ayçiçeği tarlalarındaki "çayır tırtılına" karşı dron ile ilaçlama yapılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 12:38
Son dakika yerel: Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor

Son dakika yerel: Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 11:59
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 10:07
Alıcık: 'Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır'

Alıcık: "Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 09:55
16 Temmuz 2022 Haberleri

16 Temmuz 2022 Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi - Dün 01:16
Oral'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Sosyolojik analiz yaptım, milletimizin hassasiyetini dile getirdim'

Oral'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: "Sosyolojik analiz yaptım, milletimizin hassasiyetini dile getirdim"

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Basın Meslek Örgütleri Diyarbakır'da 16 Gazetecinin Tutuklanmasının Birinci Ayında Kadıköy'de Eylem Yaptı

Basın Meslek Örgütleri Diyarbakır'da 16 Gazetecinin Tutuklanmasının Birinci Ayında Kadıköy'de Eylem Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Demokrasi Bayramı'na Malatya'da yoğun katılım

Demokrasi Bayramı'na Malatya'da yoğun katılım

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Başkan Aydın: 'Hızlı Tren Yenişehir'e değer katacak'

Başkan Aydın: "Hızlı Tren Yenişehir'e değer katacak"

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
İzmit Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak

İzmit Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanacak

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
İYİ Parti milletvekili Oral, Ahlat'ta partililerle bir araya geldi

İYİ Parti milletvekili Oral, Ahlat'ta partililerle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'ın ilk kadın muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni

Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Partiden istifa eden Baki Ersoy, Bahçeli'nin daveti üzerine yeniden MHP çatısı altında

Partiden istifa eden Baki Ersoy, Bahçeli'nin daveti üzerine yeniden MHP çatısı altında

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Fendoğlu, Malatya'nın maskot köpeğine su içirdi

Fendoğlu, Malatya'nın maskot köpeğine su içirdi

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Saraçhane'deki 15 Temmuz etkinliğinde beklenen kalabalığın sağlanamaması İmamoğlu'nu şaşırttı

Saraçhane'deki 15 Temmuz etkinliğinde beklenen kalabalığın sağlanamaması İmamoğlu'nu şaşırttı

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Bakan Soylu, konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaştı

Bakan Soylu, konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Türkiye aşkına Altınova tek yürek

Türkiye aşkına Altınova tek yürek

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde

İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
İZMİR'İN 15 TEMMUZ ANMASI

İZMİR'İN 15 TEMMUZ ANMASI

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: 'Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler'

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: "Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler"

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Saraçhane'deki 15 Temmuz anmasına konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin sözleri damga vurdu

Saraçhane'deki 15 Temmuz anmasına konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin sözleri damga vurdu

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
İSTANBUL BÜLTEN -1

İSTANBUL BÜLTEN -1

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi toprağa verildi (3)

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi toprağa verildi (3)

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su sporları gösterisi gerçekleştirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su sporları gösterisi gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
MHP'li Bulut: 'MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak'

MHP'li Bulut: "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak"

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Son dakika haberleri | Antalya 15 Temmuz'da tek yürek olup, şehitlerini andı

Son dakika haberleri | Antalya 15 Temmuz'da tek yürek olup, şehitlerini andı

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 15 Temmuz programında konuştu Açıklaması

Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 15 Temmuz programında konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (3)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (3)

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2)

Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2)

Milliyetçi Hareket Partisi - 16.07.2022
ANTALYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

ANTALYA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Erzurum, 15 Temmuz'da yine tek yürek oldu

Erzurum, 15 Temmuz'da yine tek yürek oldu

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Bakan Çavuşoğlu: 'FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü'

Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü"

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Zonguldak'ta 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı

Zonguldak'ta 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Malatya'da 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü

Malatya'da 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Eskişehir'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Son dakika haberleri... Vali Masatlı: 'İhanete rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan Türkiye var ise bunu şehitlerimize borçluyuz'

Son dakika haberleri... Vali Masatlı: "İhanete rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan Türkiye var ise bunu şehitlerimize borçluyuz"

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi toprağa verildi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi toprağa verildi

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
İzmir'de 15 Temmuz anması başladı

İzmir'de 15 Temmuz anması başladı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (4)

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Erdoğan: '15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil, iman, yürek, inanç belirler'

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil, iman, yürek, inanç belirler"

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Bahçeli: Bilinmelidir Ki Türkiye, Kimsesiz ve Metruk Bir Ülke Değildir

Bahçeli: Bilinmelidir Ki Türkiye, Kimsesiz ve Metruk Bir Ülke Değildir

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? (1)

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devletin birliği ve bekası her türlü siyasi angajmanın önündedir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin birliği ve bekası her türlü siyasi angajmanın önündedir"

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz programında 6'lı masayı hedef aldı: Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz programında 6'lı masayı hedef aldı: Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (1)

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
İSMAİL KAHRAMAN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN İŞGAL TEŞEBBÜSÜDÜR

İSMAİL KAHRAMAN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN İŞGAL TEŞEBBÜSÜDÜR

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
'Milli Birlik' konulu panel düzenlendi

"Milli Birlik" konulu panel düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz darbeler döneminin kapatıldığının tescil edildiği gecedir

TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz darbeler döneminin kapatıldığının tescil edildiği gecedir

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Manisa'da İYİ Partililerin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

Manisa'da İYİ Partililerin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Son dakika! Yenilenen Çorum Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

Son dakika! Yenilenen Çorum Şehitliği dualarla ziyarete açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı

Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu: (1)

Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu: (1)

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
15 Temmuz etkinlikleri törenlerle başladı

15 Temmuz etkinlikleri törenlerle başladı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Son dakika haberi | Yenilenen Çorum Şehitliği törenle ziyarete açıldı

Son dakika haberi | Yenilenen Çorum Şehitliği törenle ziyarete açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS FATİH DALGIÇ, MEZARI BAŞINDA ANILDI

15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİS FATİH DALGIÇ, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Son dakika gündem: 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı

Son dakika gündem: 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
MHP'li Fendoğlu'ndan kayısı üreticilerine ziyaret

MHP'li Fendoğlu'ndan kayısı üreticilerine ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
MHP belediyeciliğinin en güzel örneği Bursa'da vatandaşlarla buluşuyor

MHP belediyeciliğinin en güzel örneği Bursa'da vatandaşlarla buluşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
14 Temmuz 2022 Haberleri

14 Temmuz 2022 Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi - 15.07.2022
Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli'nin acı günü

Belediye Başkan Yardımcısı Türkmenli'nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
Milletvekili Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

Milletvekili Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
MHP'den istifa eden Baki Ersoy, Bahçeli'nin yeniden davetine cevap verdi: Şeref duydum

MHP'den istifa eden Baki Ersoy, Bahçeli'nin yeniden davetine cevap verdi: Şeref duydum

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
Milletvekili Ersoy: 'Liderimin çağrısından şeref duydum'

Milletvekili Ersoy: "Liderimin çağrısından şeref duydum"

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
Bahçeli, İstanbul'daki 15 Temmuz programlarına katılacak

Bahçeli, İstanbul'daki 15 Temmuz programlarına katılacak

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
'Liderim Sayın Bahçeli'ye Sadık Kalacağım' Açıklamasıyla MHP'den İstifa Eden Milletvekili Baki Ersoy MHP'ye Yeniden Üye Olmaya Davet Edildi

"Liderim Sayın Bahçeli'ye Sadık Kalacağım" Açıklamasıyla MHP'den İstifa Eden Milletvekili Baki Ersoy MHP'ye Yeniden Üye Olmaya Davet Edildi

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet: Gel partiye üye ol

MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet: Gel partiye üye ol

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
Başkan Seçer, ilçe ziyaretlerine Erdemli ile devam etti

Başkan Seçer, ilçe ziyaretlerine Erdemli ile devam etti

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, RİDEVA'nın toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, RİDEVA'nın toplantısına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
Karataş ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Karataş ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
Başkan Arslan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Arslan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
MHP'li Garip; '15 Temmuz'da olduğu gibi hiçbir maşa birliğimizi bozamaz'

MHP'li Garip; "15 Temmuz'da olduğu gibi hiçbir maşa birliğimizi bozamaz"

Milliyetçi Hareket Partisi - 14.07.2022
MHP İl Başkanı Alıcık: 'On İki Ada'nın yüzü de yüreği de Türkiye'ye dönüktür'

MHP İl Başkanı Alıcık: "On İki Ada'nın yüzü de yüreği de Türkiye'ye dönüktür"

Milliyetçi Hareket Partisi - 13.07.2022
MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti

MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi - 11.07.2022
MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2)

MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2)

Milliyetçi Hareket Partisi - 10.07.2022
MHP kanadından CHP'li vekile dikkat çeken Cumhur İttifakı yorumu: İktidarın ortağı değiliz

MHP kanadından CHP'li vekile dikkat çeken Cumhur İttifakı yorumu: İktidarın ortağı değiliz

Milliyetçi Hareket Partisi - 10.07.2022
MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız (2)

MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız (2)

Milliyetçi Hareket Partisi - 10.07.2022
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ' Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün...

Milliyetçi Hareket Partisi - 09.07.2022
MHP Diyarbakır İl Başkan adayı Yıldırım: 'Vatandaşımızla daha çok kucaklaşmamız gerekiyor'

MHP Diyarbakır İl Başkan adayı Yıldırım: "Vatandaşımızla daha çok kucaklaşmamız gerekiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi - 08.07.2022
MHP'li Baskın: 'Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir'

MHP'li Baskın: "Bayramlar dayanışma ruhunun yoğunlaştığı muazzez bir dönemdir"

Milliyetçi Hareket Partisi - 08.07.2022
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