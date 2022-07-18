Milliyetçi Hareket Partisi Haberleri - Milliyetçi Hareket Partisi Haber - Haberler

Milliyetçi Hareket Partisi Haberleri
Milliyetçi Hareket Partisi haber, Milliyetçi Hareket Partisi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Misakımilli sınırlarını gösteren Ülkü Ocakları haritası NFT olarak hediye edilecek
KIRIKKALE-SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI BİLDİK, BABA VE 3 OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, baba ve 3 oğlu tarafından darbedildi
KIRIKKALE - Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradığı iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi oldu
Gökbel Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi Cengizhan Şimşek oldu
16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazandı
914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu
MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti
KIRKLARELİ - Ayçiçeği tarlalarındaki "çayır tırtılına" karşı dron ile ilaçlama yapılıyor
Son dakika yerel: Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor
Alıcık: "Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır"
Oral'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: "Sosyolojik analiz yaptım, milletimizin hassasiyetini dile getirdim"
Basın Meslek Örgütleri Diyarbakır'da 16 Gazetecinin Tutuklanmasının Birinci Ayında Kadıköy'de Eylem Yaptı
İYİ Parti milletvekili Oral, Ahlat'ta partililerle bir araya geldi
Partiden istifa eden Baki Ersoy, Bahçeli'nin daveti üzerine yeniden MHP çatısı altında
Saraçhane'deki 15 Temmuz etkinliğinde beklenen kalabalığın sağlanamaması İmamoğlu'nu şaşırttı
Bakan Soylu, konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaştı
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: "Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler"
Saraçhane'deki 15 Temmuz anmasına konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin sözleri damga vurdu
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi toprağa verildi (3)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su sporları gösterisi gerçekleştirildi
MHP'li Bulut: "MHP, Cumhurbaşkanımızın yanından bir gün bir saniye ayrılmayacak"
Son dakika haberleri | Antalya 15 Temmuz'da tek yürek olup, şehitlerini andı
Bakan Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 15 Temmuz programında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2)
Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ'cülerden temizlenen devletimiz artık daha güçlü"
Son dakika haberleri... Vali Masatlı: "İhanete rağmen hedeflerinden uzaklaşmayan Türkiye var ise bunu şehitlerimize borçluyuz"
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (4)
Erdoğan: "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top tüfek değil, iman, yürek, inanç belirler"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması
Bahçeli: Bilinmelidir Ki Türkiye, Kimsesiz ve Metruk Bir Ülke Değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? (1)
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin birliği ve bekası her türlü siyasi angajmanın önündedir"
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz programında 6'lı masayı hedef aldı: Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (1)
İSMAİL KAHRAMAN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN İŞGAL TEŞEBBÜSÜDÜR
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz darbeler döneminin kapatıldığının tescil edildiği gecedir
Manisa'da İYİ Partililerin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti
Son dakika! Yenilenen Çorum Şehitliği dualarla ziyarete açıldı
Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu: (1)
Son dakika haberi | Yenilenen Çorum Şehitliği törenle ziyarete açıldı
Son dakika gündem: 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı
MHP belediyeciliğinin en güzel örneği Bursa'da vatandaşlarla buluşuyor
MHP'den istifa eden Baki Ersoy, Bahçeli'nin yeniden davetine cevap verdi: Şeref duydum
"Liderim Sayın Bahçeli'ye Sadık Kalacağım" Açıklamasıyla MHP'den İstifa Eden Milletvekili Baki Ersoy MHP'ye Yeniden Üye Olmaya Davet Edildi
MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet: Gel partiye üye ol
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan, RİDEVA'nın toplantısına katıldı
MHP'li Garip; "15 Temmuz'da olduğu gibi hiçbir maşa birliğimizi bozamaz"
MHP İl Başkanı Alıcık: "On İki Ada'nın yüzü de yüreği de Türkiye'ye dönüktür"
MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2)
MHP kanadından CHP'li vekile dikkat çeken Cumhur İttifakı yorumu: İktidarın ortağı değiliz
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün...
MHP Diyarbakır İl Başkan adayı Yıldırım: "Vatandaşımızla daha çok kucaklaşmamız gerekiyor"