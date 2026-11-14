İlk arabam kampanyası SON DAKİKA! İlk arabasını alan gençlere ÖTV indirimi gelecek mi, yaş sınırı kaç, şartlar neler?

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İlk kez otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik ÖTV indirimi veya muafiyeti talebi, 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM gündemine taşındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, ilk arabasını alacak vatandaşların düşük ÖTV oranıyla ya da ÖTV ödemeden araç sahibi olabilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını istedi. Peki, ilk arabasını alan gençlere ÖTV indirimi gelecek mi, yaş sınırı kaç, şartlar neler? Detaylar...

İLK ARABASINI ALACAKLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerinde ilk kez otomobil alacak vatandaşlara yönelik vergi avantajı sağlanmasını gündeme getirdi. Kalaycı, ilk araç alımında düşük ÖTV uygulanmasını veya belirli koşullarda ÖTV muafiyeti tanınmasını talep etti.

Ancak bu açıklama, ÖTV indiriminin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. 14 Kasım 2026 itibarıyla ilk kez otomobil alacak herkesi kapsayan yeni bir ÖTV indirimi veya muafiyeti kararı bulunmuyor. Önerinin yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin de kesinleşmiş bir takvim açıklanmadı.

İLK ARABASINI ALACAKLARA ÖTV İNDİRİMİNDE YAŞ SINIRI KAÇ?

İlk arabasını alacaklara yönelik son talepte herhangi bir yaş sınırı açıklanmadı. Mustafa Kalaycı'nın komisyonda gündeme getirdiği öneride, yararlanacak kişilerin yaş aralığına ilişkin kesin bir kriter belirtilmedi.

Öte yandan daha önce TBMM'ye sunulan ayrı bir kanun teklifinde, 30 yaşını doldurmamış gençlerin ilk araç alımlarında ÖTV oranının yüzde 50 indirimli uygulanması önerilmişti. Bu teklif, 2026 bütçe görüşmelerinde dile getirilen yeni talepten farklı bir düzenleme niteliği taşıyor. Dolayısıyla 30 yaş sınırının son gündeme gelen öneri için kesinleştiği söylenemez.

İLK ARABASINI ALACAKLARA ÖTV İNDİRİMİ ŞARTLARI NELER?

İlk kez otomobil alacaklara ÖTV indirimi veya muafiyeti sağlanmasına yönelik öneride henüz kesin başvuru şartları açıklanmadı. Düzenlemenin kapsamı belirlenmediği için yaş, gelir, araç fiyatı, motor hacmi ve aracın kullanım süresi gibi kriterler konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Olası düzenlemeye ilişkin netleşmesi beklenen başlıklar şöyle:

İlk kez araç almış olma şartı aranıp aranmayacağı,

Yararlanacak kişiler için yaş sınırı belirlenip belirlenmeyeceği,

Gelir veya hane halkı kriteri uygulanıp uygulanmayacağı,

ÖTV indiriminin hangi araç modellerinde geçerli olacağı,

Araç fiyatı veya motor hacmi sınırı bulunup bulunmayacağı,

Aracın belirli bir süre satılmaması şartının getirilip getirilmeyeceği.

Bu başlıklar henüz kesinleşmiş şartlar değil, düzenleme hazırlanması halinde açıklığa kavuşması gereken konular arasında yer alıyor.

3 ÇOCUKLU AİLELERE ÖTV İNDİRİMİ Mİ GELİYOR?

Mustafa Kalaycı'nın gündeme taşıdığı öneriler arasında üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yönelik vergi kolaylığı da yer aldı. Kalaycı, doğum oranlarının artırılması amacıyla bu ailelere vergi muafiyeti sağlanmasını talep etti.

İlk araç alımında ÖTV indirimi talebiyle çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti önerisi, komisyonda gündeme getirilen ayrı başlıklar olarak değerlendiriliyor. Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerin ilk araç alımında ÖTV indirimi alacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

İLK ARABASINI ALACAKLARA ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk kez otomobil alacaklara yönelik ÖTV indiriminin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil. MHP tarafından 2027 yılı bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen talebin ardından düzenlemenin yasalaşmasına ilişkin resmi bir takvim açıklanmadı.

Bir önerinin Meclis gündemine taşınması, doğrudan yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. ÖTV indiriminin uygulanabilmesi için yasal düzenlemenin hazırlanması, TBMM'de kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu nedenle şu aşamada ilk arabasını alacaklar için yeni bir başvuru süreci başlamış değil.

MHP'NİN MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIĞI DİĞER TALEPLER NELER?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 2027 yılı bütçe görüşmelerinde ilk araç alımına yönelik ÖTV düzenlemesinin yanı sıra farklı toplumsal kesimleri ilgilendiren talepleri de gündeme getirdi.

Kalaycı'nın dile getirdiği diğer başlıklar şöyle:

Yeni evlilere kira yardımı: Yeni evlenen gençlere üç yıl boyunca kira desteği sağlanması.

Engelli aylıklarına zam: Engellilere ve engelli yakınlarına ödenen aylıkların artırılması.

Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti: Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere vergi kolaylığı getirilmesi.

Şehit çocuklarına istihdam: Şehit çocuklarının tamamının kamuda istihdam edilmesi.

Gazilere ÖTV'siz araç: Gazilere ÖTV muafiyetli otomobil alma hakkı tanınması.

Vazife malullerinin aylıkları: Ordu ve polis vazife malullerinin aylıklarının artırılması, çalışanların aylıklarının kesilmemesi.

Doğum izni: Doğum izninin sekiz aya çıkarılması.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Bu sınıfta çalışan personelin Genel İdare Hizmetleri kadrolarına atanması.