(TBMM) - Dem Parti'nin HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 19 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetinin nedenlerinin ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Dem Parti, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 19 işçinin hayatını kaybettiği olayın nedenlerinin araştırılması ve benzer iş cinayetlerinin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis araştırması önergesi verdi.

İRMEZ: NEYİN İHMALİNDEN BAHSEDİYORSUNUZ?

Önergenin gerekçesini DEM Parti Grubu adına açıklayan Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, fabrikada 19 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından üretime devam edildiğini, işçilerin arkadaşlarının yasını tutmalarına dahi izin verilmediğini ve olay yerine ilişkin görüntü almamaları için telefonlarına el konulduğunu söyledi. Olayı protesto eden işçilerin gözaltına alındığını ve tutuklandığını belirten İrmez, işverenin ise ev hapsiyle cezalandırıldığını ifade etti. İrmez, şöyle konuştu:

"Bu katliamı protesto eden, cinayetlere karşı duran ve bu sömürü düzenine 'Dur!' demek isteyen işçiler ise gözaltına alındı ve tutuklandı. Peki, fabrikanın sahiplerine bir şey oldu mu? Evet, oldu. Ne oldu? HABAŞ'ın patronu kendisine göstermelik olarak verilen ev hapsinde şu an keyif çatıyor, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Ülkenin Çalışma Bakanı ise utanmadan, çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşanmadığını ancak yaşanan bu iş kazasının ciddi anlamda bir sıkıntıya sebep olduğunu söyleyebildi."

HABAŞ'ın çelik üretiminin son 20 yılda 600 bin tondan 5 milyon tona ulaştığını, şirketin iktidar döneminde vergi indirimleri, teşvikler ve kamu kaynaklarından yararlandığını savunan İrmez, şirketin üç yılda 11 milyar lira kar açıkladığını belirtti. İşçilerin ise aynı fabrikada hayatını kaybetmeye devam ettiğini ifade eden İrmez, 2018'den bu yana en az 28 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İrmez, iktidar yetkililerinin olayın ardından "eksiklik, yetersizlik ve ihmal" ifadelerini kullandığını belirterek, "Neyin ihmalinden, neyin yetersizliğinden, neyin eksikliğinden bahsediyorsunuz?" diye sordu.

Türkiye'de iş cinayetlerinin münferit olaylar olmaktan çıktığını savunan İrmez, Dilovası'ndaki kaçak parfüm deposunda 3'ü çocuk 7 işçinin, Beşiktaş'taki eğlence merkezinin tadilatında 29 işçinin, Balıkesir'deki mermi fabrikasında 11 işçinin, Amasra'da 43 madencinin ve Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Son 13 yılda en az 862 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini belirten İrmez, eylül ayında 226, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1.736 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

SEMA SİLKİN ÜN: KADER, SORUMLULARIN HESABINI HAFİFLETMEZ

Yeni Yol Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Meclis'in görevinin yaşanan iş cinayetlerinin tekrarını önlemek olduğunu belirterek, olayın "iş kazası" olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. Ün, şöyle konuştu:

"Biz burada HABAŞ'ta ya da başka bir yerde bir daha böyle cinayetler işlenmesin diye çalışmakla mükellefiz. Biz 'cinayet' deyince bazı arkadaşlarımız itiraz ediyor, 'iş kazası' diyorlar. Biz kadere iman eden insanlarız ancak kaderin tecelli edişinde insan hayatını teferruat gören ihmallerin, tedbirsizliklerin, müsebbibi sermaye sahiplerinin sorumluluğunu hafifsemek iman ettiğimiz kadere isyan etmek demektir."

Fabrikadaki çalışma koşullarına dikkati çeken Ün, 160 kilogramlık demir bloku taşıyan vincin fabrikanın tavanında hareket ettiğini ve altında işçilerin çalıştığını anlattı. Vincin doğal gaz borusuna çarpmasıyla facianın yaşandığını belirten Ün, otomatik durdurma sisteminin çalışmadığını ve işçilerin kaçabileceği tahliye koridorunun bulunmadığını söyledi.

KIRKPINAR: HER FACİADA OCAKLAR SÖNÜYOR

İYİ Parti Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, özel işletmelerde yaşanan faciaların ardından gözaltı ve tutuklamaların hızla gerçekleştiğini, ancak devletin yönettiği ve hükümetin denetlediği alanlarda yaşanan felaketlerde aynı hassasiyetin gösterilmediğini savundu.

Pamukova, Çorlu, Marşandiz, Soma, Ermenek, Amasra ve Kartalkaya facialarını hatırlatan Kırkpınar, bu olaylarda sorumluların hesap vermediğini öne sürdü. Kırkpınar, şöyle konuştu:

"Pamukova'da 41, Çorlu'da 7'si çocuk 25, Marşandiz İstasyonu'nda 9 yurttaşımız trenlerde can verdi. Soma'da 301, Ermenek'te 18, Amasra'da 43 madencimizi toprağa verdik. Kartalkaya'da 78 insanımız yanarak öldü. Kimden hesap soruldu?"

Pamukova davasının zaman aşımından düştüğünü, Çorlu'da Devlet Demiryollarının üst yönetiminin yargılanmadığını, Kartalkaya'da ise mahkemenin Turizm Bakanı'nın tanık olarak dinlenmesini reddettiğini belirten Kırkpınar, "Her faciada ocaklar sönüyor ancak çaresini bir türlü bulamıyor iktidarınız" dedi.

Bu yılın ilk 10 ayında en az bin 930 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini belirten Kırkpınar, taşeron sisteminin yaygınlaştırılmasını ve denetimlerin kağıt üzerinde bırakılmasını eleştirdi. Kırkpınar, "Sendikasız, güvencesiz, uzun mesaili çalışmaya göz yuman bir hükümet olduğu sürece bu ölümler de bitmeyecektir. Bu iktidar iş sağlığı ve iş güvenliğini bir maliyet kalemi olarak görüyor, işçinin canını hiçe sayıyor" diye konuştu.

ŞEVKİN: SON 20 YILDA 33 BİN 584 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

CHP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 9 Kasım'da yaşanan olayın ardından bölgeye gittiklerini ve hayatını kaybeden işçilerin cenazelerine katıldıklarını anlattı. Bozköy'de üç işçinin cenazesinin beklendiği sırada yaşananları aktaran Şevkin, köy meydanında üç masanın üzerine beyaz örtü örtüldüğünü, köy kadınlarının bir tarafta, erkeklerin diğer tarafta beklediğini söyledi. Şevkin, cenazeler için HABAŞ tarafından üç çelenk gönderildiğini belirterek, bu görüntünün kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.

Olayın ilk belirlemelere göre elektrik ark ocağında çalışma yapıldığı sırada meydana geldiğini, tavan vincinin koparak ocağa düşmesinin patlamaya yol açtığını aktaran Şevkin, şu soruları yöneltti:

"Bu vinç neden kopmuştur? Bakımları neden zamanında yapılmamıştır? Periyodik kontroller gerçekten gerçekleştirilmiş midir? Risk değerlendirmeleri yapılmış mıdır? Olası tehlikelere karşı o çalışanlar korunmuş mudur? Neden daha önceden buradaki arızalar ya da yanlışlıklar tespit edilmemiştir?"

Şevkin, Türkiye'de iş cinayetlerinin münferit olay olmaktan çıktığını savunarak, "Son yirmi yılda en az 33 bin 584 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiş. Yani yılda ortalama 1.676 işçi yaşamını yitiriyor. Savaş mı var?" dedi.

TİMİSİ ERSEVER: ÖNCEKİ İKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN ÖNLEM ALINDI MI?

YENİ Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, HABAŞ fabrikasında 19 işçinin hayatını kaybetmesinden önce de iki işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek, bu ölümlerin ardından gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi.

Timisi Ersever, "19 insan, sabah evlerinden ekmek parası için çıktılar, bir daha geri dönemediler. Sayın Bakan bu kadar can kaybının ardından 'Denetimde sıkıntı yoktu ama şimdi sıkıntı oldu' diye beyanat verebiliyor. Sayın Bakan, üstelik bu fabrikada iş cinayetleri ilk değil. 21 Ekim'de Hakan Doğan hayatını kaybetti, 5 Kasım'da henüz 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, dört gün sonra da 19 işçi daha. Peki, önceki iki ölümün ardından gerekli önlemler alındı mı? Hayır" diye konuştu.

SGK verilerine göre 2013 yılında iş kazası geçiren sigortalı sayısının 191 bin, 2025 yılında ise 766 bin olduğunu belirten Timisi Ersever, bu sayının dört kat arttığını söyledi. 2025 yılında 1.944 çalışanın iş kazalarında hayatını kaybettiğini aktaran Timisi Ersever, İSİG Meclisi verilerine göre 2026'nın ilk dokuz ayında en az 1.736 işçinin yaşamını yitirdiğini, bunların 66'sının çocuk olduğunu ifade etti.

Çalışma Bakanı'nın bu yılın ilk dokuz ayında 11 bin 39 iş yerine 76 bin 362 teftiş ziyareti yapıldığı yönündeki açıklamasını hatırlatan Timisi Ersever, "Peki, bu denetimler hangi tehlikeleri ortadan kaldırdı, işçinin hayatında neyi değiştirdi, hangi ölümleri önledi? Her kazadan sonra aynı açıklamaları duymaktan yorulduk" dedi.

Sorumluluğun birkaç çalışanın üzerine bırakılarak sorunun çözülemeyeceğini belirten Timisi Ersever, "Kaybettiğimiz insanları geri getiremeyiz ama aynı acıların tekrar yaşanmasını önleyebiliriz. Sorumluluğu birkaç çalışanın üzerine yıkarak, 9-10 kişiyi tutuklayarak bu sorunu çözemezsiniz. Bu konuda bir araştırma komisyonu kurulsun, iktidar da bir kez olsun sorumluluk üstlenip buna destek versin" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin HABAŞ'taki iş cinayetlerinin nedenlerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA