Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Bakanlığın bütçesinin sadece yüzde 4,41'inin gençlik programlarına ayrıldığını dile getirerek, eleştirilerde bulundu.

Yurt kapasitesinin yetersiz kaldığını savunan Halıcı, "Yurtlarda 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi var. Bu yıl için 30 bin yeni yatak hedefi konulmuştu. Ancak gerçekleşme üçte bir oranında. Yurt odaları koğuş düzenine getirildi. Yurtları artık nicelik üzerinden değil nitelik üzerinden değerlendirmek lazım. Gençlerin bizden istediği bu." ifadelerini kullandı.

Öğrenci burslarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Halıcı, lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira burs verildiğini belirterek, "Öğrencinin günlük bütçesi 133 lira. Bu parayla yemek mi yiyecek, ulaşımını mı karşılayacak, kitap mı alacak yoksa sosyal aktivitelere mi katılacak?" eleştirisinde bulundu.

Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, spor tesislerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, özellikle yeni yapılan tesislerin mutlaka halkın ve amatör sporcuların kullanıma açılması gerektiğini söyledi.

İsmet Güneşhan, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına yeterli bütçe aktarılmadığını da öne sürdü.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, gençlerin yoksulluk, işsizlik, cinsiyetçilik, yurt ve borç sorunu, bağımlılık, yeni nesil çeteleşme, ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki baskılarla boğuştuğunu anlatarak, "Gençlik programına sadece 17,6 milyar lira ayırmışsınız. Spora 56 milyar lira ayırıyorsunuz ama 23 milyonluk gençlere sadece 17 milyar ayırıyorsunuz. Neden Sayın Bakan? Bu sorunun cevabını gençler adına sormak istiyorum." dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, gençlerin sorunlarına çözüm üretilmediğini ve sorunların her geçen sene çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Bakanlık bütçesinden dernek ve vakıflara yönelik destekleri eleştirerek, şunları söyledi:

"2027 bütçe teklifinde vakıf ve derneklere transferler için 3 milyar 86 milyon liranın üzerinde ödenek öngörülüyor. Bir tarafta barınma ve beslenme giderlerini karşılayamayan üniversite öğrencileri, diğer tarafta milyarlarca liralık kaynak aktarılan vakıf ve dernekler var. Bu kaynaklar hangi kuruluşlara aktarılıyor? Hangi faaliyetler karşılığında ne kadar ödeme yapılıyor? Öğrencinin bursuna gelince bütçe imkanlarını gerekçe gösterenler vakıf ve dernek aktarımlarına gelince aynı hassasiyeti neden göstermiyor?"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bakanlığın projelerinin kağıt üzerinde çok iyi olmasına karşın gençlerin ekonomik gerekçelerle hayatlarından memnun olmadığını ileri sürdü.

"Türk futbolunun geleceği yalın ayak top koşturan çocuklarımızdadır"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türk futboluna ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Futbolun kalitesini ve uluslararası başarılarımızı konuşmamız gerekirken hakemler başta olmak üzere kulüplerin ve federasyonun içine düştüğü çürümüşlüğünü konuşuyoruz. Yıllarca bu kokuşmuş düzeni göz göre göre izlediniz ve bugün Türk futbolunun içinde bulunduğu bu vahim durumun temel sorumlusu sizlersiniz." diye konuştu.

Futbol kulüplerinin borç altındayken şaşaalı yabancı transferlere milyonlarca avro aktardığını dile getiren Yaldır, kulüplerin yarınını kurtaracak köklü bir altyapı vizyonunun, günübirlik transfer hırsına kurban edildiğini belirtti. Yaldır, "Neden bir Arda Güler yetiştiğinde göğsümüz kabarırken arkasından onlarcasını yetiştirecek bir düzen kuramıyoruz? Kaybettiğimiz her gün keşfedilmeyi bekleyen bir evladımızın daha hayali sönüyor. Türk futbolunun geleceği Anadolu'nun köylerinde yalın ayak top koşturan çocuklarımızdadır." dedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, sporun tabana yayılması için çocukların spor tesislerine ve spor malzemelerine erişiminin sağlanması gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, artık dijital dünyadaki risklerin görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, gençleri internet dünyasının tehlikelerinden korumanın devletin asli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Öğrencilere yönelik aylık burs ve kredilerin yetersiz kaldığını savunan Karaman, kredilerin öğrencilere burs şeklinde verilmesi ve destek miktarının artırılması gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, ülkenin en fazla ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim alan gençlerin yurt dışına gittiğini anlatarak, beyin göçünün engellenmesi gerektiğini kaydetti.

"Milli Takıma oyuncu bulamıyorsak bizim ayıbımız"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "futbolda altyapıya önem verilerek, yetenek havuzunun genişletilmediği sürece daha çok hayal kırıklığı yaşanacağını" söyledi.

Futbolda üç büyükler olarak nitelendirilen Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam borçlarının 2,3 milyar doları geçtiğine dikkati çeken Sancaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllık borç artışı 200 milyon dolar. Bunu hiç kimse karşılayamaz. Şu anda kulüpler bir şekilde nefes almaya çalışıyor ama halleri kalmadı çünkü kulüpler yoğun bakımdalar. Bunun nedeni, altyapıdan oyuncu yetişmemesidir. Bugün Milli Takım'da bir kısmı yurt dışında yetişen çocuklarımız oynuyor. 90 milyonluk bir ülkede Milli Takıma yeterince oyuncu bulamıyorsak bu bizim ayıbımız. Son çıkardığımız yasada kulüplerin denetlenmesi ve fazla borçların kulüp başkanları ve yöneticiler tarafından ödenmesini kanuna koymuştuk. Sizle görüşmemde, 'Müfettişler gönderdiğinizi ve kulüpleri denetlemeye başladığınızı' söylediniz, ama gecikiyoruz. Lütfen bu denetimleri artırın. Kulüpleri acil kontrol altına alalım, fazla para harcamalarına müsaade etmeyelim. Eğer denetimleri artırmazsak borçlar artacak ve sonra çözemeyecek hale geleceğiz."

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin kısa bir süre önce Ankara'da gerçekleştirildiğini anımsatan Sancaklı, 250 milyonluk bir nüfusa sahip Türk devletleri arasında en kısa zamanda olimpiyat oyunları düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sancaklı, Avrupa ve Dünya şampiyonaları, olimpiyatlarda başarı elde eden sporcular ve eski milli futbolcuların, futbol maçları başta olmak üzere spor müsabakalarını tribünden seyredebilmeleri amacıyla "serbest giriş kartı" uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

"Yurt kapasitesinde yüzde 551 artış sağlanmıştır"

Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerin önündeki engelleri kaldıran, yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanları artıran ve ülkenin her köşesine ulaşan bir hizmet anlayışını esas aldıklarını söyledi.

"Son 24 yılda gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen yatırımların Türkiye'nin geçirdiği büyük değişimin en somut örneklerinden biri olduğunu" belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"2002 yılında ülkemizde yalnızca 9 gençlik merkezi bulunuyordu. Bugün bu sayı 589'a ulaşmış durumda. O yıllarda 5 bin civarındaki gençlik merkezi üye sayısı 5 milyon 379 bini aştı. Bu merkezlerde gençlerimiz bilimle, sanatla, kültürle ve sporla buluşuyor, yeni beceriler kazanıyor, arkadaşlıklar kuruyor, projeler geliştiriyor ve kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Gençlik kamplarımızda her yıl 300 binden fazla gencimizi ağırlıyoruz. Yurt kapasitesinde de yüzde 551 oranında artış sağlanmıştır. Türkiye'nin 81 ilinde ve 271 ilçesinde öğrencilerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Burs ve kredi imkanlarında da önemli bir gelişmişlik sağladık. 2002'de 451 bin öğrenciye destek verilirken bugün 1 milyon 518 bin öğrencimize burs ve kredi veriyoruz."

Komisyonda milletvekilleri, görüş ve eleştirilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA