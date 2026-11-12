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Binali Yıldırım, Isparta'da 81 İl 81 Anaokulu Projesi açılışına katıldı

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TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Isparta'da '81 İl 81 Anaokulu Projesi' kapsamında açılış törenine katıldı. Yıldırım, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Valiliği ziyaret etti; hafif yaralanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşine geçmiş olsun diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Isparta'da ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım, "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında açılış töreni için Isparta'ya geldi.

Açılışın ardından Yıldırım, AK Parti Isparta İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Isparta Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, burada Vali Abdullah Erin tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Yıldırım, Vali Erin ile görüştü.

Yıldırım, geçirdiği trafik kazası sonucu hafif şekilde yaralanan ve hastanede olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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