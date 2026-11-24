Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı mesajda, 24 Kasım 2026 akşam saatlerinde Eskişehir'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını belirtti. Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 5 askerin şehit olduğunun bildirildiğini ifade eden Bahçeli, "Yüreğimizi dağlayan bu haber sonrasında şehit olan askerlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbimizden niyazım kahraman ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve beladan koruması, onları daima hıfzu emanında eylemesidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı