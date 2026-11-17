Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emniyet teşkilatının sorunlarını gündeme getirdi. Polislerin uzun ve düzensiz çalışma saatleri, mobbing, psikolojik yıpranma ve intiharlarına dikkat çeken Fendoğlu, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve personelin haklarının güvence altına alınması çağrısı yaptı ve "Polisimizin hayattayken yanında olmayı başarmalıyız" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, polisliğin fedakarlık, cesaret, sabır ve büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu belirterek polislerin çalışma şartları, ekonomik hakları, sosyal güvenceleri ve kurumsal adalet konusunda haklarının korunması gerektiğini söyledi. Fendoğlu, emniyet teşkilatının karşı karşıya olduğu sorunları şöyle sıraladı:

"Birinci ve en önemli sorunlardan biri çalışma saatleridir. Polislerimizin çoğu zamanı düzensiz, uzun ve öngörülmeyen mesai saatleriyle çalışmaktadır. On iki saat çalışma on iki saat dinlenme veya farklı vardiya uygulamalarıyla görev yapan personellerimiz var. Bazı birimlerde 12/36 çalışma düzeninin uygulanmasında dahi farklılıklar yaşandığı gözleniyor. Üstelik, rutin mesainin üzerine operasyonlar, maç görevlendirmeleri, mitingler, toplantılar, resmi törenler ve ani görevlendirmeler de eklenince bir polis memuru ne zaman dinleneceğini ve ne zaman ailesiyle vakit geçireceğini, çocuğunun okul toplantısına veya aileden birinin özel gününe katılıp katılamayacağını çoğu zaman önceden bilemiyor ve ona göre de program yapamıyor.

Şimdi, burada hepimizin düşünmesi gereken bir mesele var, bir insan sürekli yorgun, uykusuz ve dinlenmeden çalışırsa ne kadar verimli olabilir? Polislik, dikkat isteyen, soğukkanlılık isteyen, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı bir meslektir. Yorgun bir polisimizin sadece kendisine değil vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesinde de olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle çalışma saatleri kişisel inisiyatiflere bırakılmamalı, ülke genelinde standartları belirlenmiş, denetlenebilir ve yasal güvenceye sahip bir sisteme kavuşturulmalıdır. Haftalık çalışma süreleri açıkça belirlenmeli, fazla mesai karşılıksız bırakılmamalı, fazla çalışma ücretle veya personelin tercihine uygun telafi izniyle karşılanmalıdır. İzin hakkı kağıt üzerinde kalmamalı, kullanılabilir bir hak olmalıdır.

"AMİRLİK PERSONELİ KORKUTMAK DEĞİL..."

Üçüncü bir başlığımız teşkilat içerisindeki yönetim anlayışımızdır. Öncelikle, şunu açıkça söylemek isterim: Emniyet teşkilatında disiplin ve hiyerarşi elbette gereklidir, güvenlik hizmeti emir komuta düzeni içerisinde yürütülür ancak disiplin ile baskıyı, otorite ile keyfi davranışı birbirine karıştırmamak gerek. Bazı personellerden gelen şikayetlerde görev dağılımlarında adaletsizlik, sürekli görev yeri değiştirme, izin kullanırken yaşanan güçlükler, küçük hataların büyütülmesi, kişisel tutumların disiplin mekanizmasına yansıtılması ve psikolojik baskı iddialarını dile getirmektedir. Bir polis memuru görevini yaparken sadece suçluyla mücadele etmeyi düşünmemeli 'Acaba amirim ne der, hakkımda nasıl bir işlem yapar, yarın görev yerim değiştirilebilir mi?' diye sürekli endişe taşımamalıdır.

Amirlik personeli korkutmak değil personeli yönetmek ve ona rehberlik etmektir. Başarılı bir teşkilatın temelinde korku değil güven, sevgi ve saygı vardır. Bu nedenle, mobing iddialarını inceleyecek tarafsız ve etkin mekanizmalar oluşturulmalı, personelin şikayetlerini baskı görmeden iletebileceği güvenli kanallar kurulmalıdır. Elbette her iddia ayrıca incelenmeli, haksız isnatlara da fırsat verilmemelidir. Ancak hiçbir personel hakkını aradığı için cezalandırılacağı korkusuyla susmak zorunda da kalmamalıdır. Sayın Bakanım, psikolojik yıpranma ve fişlenme korkusu belki de en hassas konulardan biridir.

Polislerimiz her gün şiddetle, ölümle, kazalarla, aile dramlarıyla, uyuşturucuyla, suçla ve toplumun en ağır sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Birçok olayın psikolojik yükünü görev bittikten sonra da taşımaktadır. Vatandaşın yaşadığı travmaya tanıklık eden polisimiz kendi yaşadığı travmayı çoğu zaman kimseyle paylaşamamaktadır. Çünkü bazı personeller arasında psikolojik destek talep etmenin mesleki sicile olumsuz yansıyacağı, terfiyi veya görev yerini etkileyebileceği yönünde endişeleri bulunmaktadır. Bu endişelerin kendisinin bile üzerinde durmamız gereken ciddi bir meseledir. Psikolojik destek almak bir zayıflık değildir, tam tersine insanın hem kendisini hem ailesine hem de yaptığı görevi koruması açısından bir ihtiyaçtır. Psikolojik destek hizmetleri gizlilik esasına göre yürütülmeli, personelin mesleki geleceğini olumsuz etkileyeceği korkusu ortadan kaldırılmalıdır."

"HER BİR KAYIP SADECE BİR PERSONELİN KAYBI DEĞİLDİR"

MHP'li Fendoğlu, polis intiharlarına dair, "Her bir kayıp sadece bir personelin kaybı değildir. Bir ailenin, bir eşin, bir çocuğun hayatında telafisi mümkün olmayan bir yaradır. Bu olayları yalnızca bireysel sorunlar olarak değerlendirmek doğru değildir. Elbette her olayın kendine özgü sebepleri vardır ancak çalışma şartları, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar, psikolojik yıpranma ve kurumsal baskı iddiaları bütüncül biçimde araştırılmalıdır. Erken uyarı ve destek sistemleri geliştirilmeli, düzenli psikolojik değerlendirme ve gönüllü danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Bir polisimizin daha hayatını kaybetmesinden sonra konuşmak yerine o polisimizin hayattayken yanında olmayı başarmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA