Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarı, refahı ve kalkınmayı, insan hak ve hürriyetleri ile küresel adaleti gönülden isteyen yegane büyük oyuncudur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Toplantısı" hakkında basın açıklaması yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Çin'in Şenjen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelmiştir. 21 üyeli bu kuruluş, içinde Rusya, ABD ve Çin'in aynı anda üye olduğu tek bölgesel uluslararası örgüttür. Zirvede liderler; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, BM'nin küresel zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ve güvenliği koruma temel misyonunu yerine getirebilmesi için BM reformunu desteklemeye kararlı olduklarını vurgulamışlardır. Tüm milletlerin yararına olacak şekilde rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planladıklarını belirtip istikrarlı enerji akışının önemini teyit etmişlerdir. Devlet rızası ilkesinin ve devlet görevlilerinin dokunulmazlığına saygının son derece önemli olduğunu teyit ederek uluslararası ceza mahkemesi ile benzeri diğer organların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır. Nükleer savaşın kazanılamayacağını ve yapılmaması gerektiğini yeniden teyit edip, nükleer riskleri azaltmak ve nükleer silahların yayılmasını önlemek konusunda diyalog kurmayı taahhüt etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Bu tabloda Avrupa yoktur, Afrika yoktur, Orta Doğu yoktur, Güney Asya yoktur. Ancak bundan daha önemlisi Türkiye yoktur"

Bahçeli, liderlerin bir araya gelmesi ve ortaklaşa ifade ettikleri, özellikle de BM reformunun prensipte kabul görmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, zirveyi dünyanın yeniden kuruluşu, kartların yeniden dağıtılması gibi görmek, gerçekçi olmayan bir değerlendirme olacaktır. İkinci Dünya Savaşına benzer büyüklükte dönüştürücü, başlangıç olma niteliği taşıyan bir savaş, olay ya da gelişme olmadığı gibi temsilcilerin siyasi ve manevi ağırlıklarındaki eksikler de bunu mümkün kılacak nitelikte değildir. Ayrıca mevcut tablodaki devletlerin nitelik ve nicelik bakımından temsiliyeti eksiktir ve bu durum son derece önemdir. Zira bu tabloda Avrupa yoktur, Afrika yoktur, Orta Doğu yoktur, Güney Asya yoktur. Ancak bundan daha önemlisi, Türkiye yoktur" açıklamasında bulundu.

Dünya siyasetinin Türkiye'nin göz ardı edilerek yeniden dizaynının mümkün olmadığını ifade eden Bahçeli, "Türkiye 250 milyonluk Türk dünyasını 2 milyarlık İslam Dünyasını temsil eder. Müslümanlar dünya nüfusunun dörtte birini oluştururken sadece İslam ülkelerinin sınırları hesaba katıldığında dünya yüzölçümünün yüzde 20'den fazlasını oluşturduğu görülür. Rusya'nın, Çin'in, Afrika'nın, Hindistan'ın Müslümanlarla meskün bölgeleri buna dahil bile değildir. Türk Dünyası Doğu Avrupa'dan Japonya'ya uzanmaktadır. Avrasya coğrafyasının çoğu Türk devletleri, özerk Türk ülkeleri ve Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden oluşmaktadır. Türkiye dünyanın 16. Büyük ekonomisine sahiptir. Türk Ordusu, dünyanın en güçlü orduları arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlarda arabulucu olabilen, tüm büyük aktörlerle aynı anda çok yönlü ve verimli diplomasisini sürdürebilen ender ülkelerdendir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünyada barış ve istikrarı isteyen yegane büyük oyuncudur"

Türkiye'yi sahte nüfuz alanı paylaşımları içinde göstermenin girilen yolları çıkmaza götüreceğini vurgulayan Bahçeli, "Türkiye, o haritalara sığdırılacak bir teferruat devlet değildir, bir merkez devlettir. Türkiye'nin etki kapasitesi yanlış hesap edildiğinde tüm kartların yeniden dağıtılması da mukadder olacaktır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarı, refahı ve kalkınmayı, insan hak ve hürriyetleri ile küresel adaleti gönülden isteyen yegane büyük oyuncudur. Soğuk Savaşın bitişinden itibaren hep bir Yeni Dünya Düzeni'nden bahsedildi. Bununla birlikte 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz halde ortada herhangi hukuka, nizama dayalı bir düzen yoktur. 1990'lardan günümüze, ikili uyuşmazlık ve çatışmaların, bölgesel savaşların, krizlerin, katliamların, göçlerin ve diğer insani felaketlerin ardı arkası kesilmemiştir. Uluslararası sistemin anarşik yapısı gelinen noktada bir kaos haline işaret etmektedir. Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramı bunun son ve belirgin örneklerindendir. Bugün dünya devletlerinin çoğu, insanlığın ezici çoğunluğu, hakça olmayan adaletsiz bir uluslararası sistem bulunduğu noktasında hemfikirdir. BM'in tüzel kişiliğinde temsil edilen uluslararası hukuksal düzen insanlığa barış ve güvenlik getirememekte, reform talepleri de hayata geçirilememektedir" açıklamasında bulundu.

"Avrasya'nın ortası Türk Dünyasıdır ve bu bölgede Türk Devletleri Teşkilatı bulunmaktadır"

Avrasya bölgesinin, tarih boyunca mücadele alanı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bu alanın kimi bölgeleri tarihte; mihver bölge, pilot bölge, kalpgah bölge diye anılmıştır. Fakat Avrasya'ya hakimiyetin dünyaya hakimiyetin en önemli aşaması olduğuna da kuşku olmamıştır. Avrasya'nın ortası Türk Dünyasıdır ve bu bölgede artık bir uluslararası aktör olarak Türk Devletleri Teşkilatı bulunmaktadır. 'Türk Devletleri Teşkilatı' Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede bir cazibe ve güç merkezidir. Diğer yandan Afrika ve Asya geniş bir coğrafyada büyük bir nüfusa sahip Müslüman devletlerden müteşekkildir. Bunun için Akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına uygun bir seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil 'TRÇ' ittifakının inşa edilmesini önermiştik" dedi.

"Huzur kuşağı' oluşturmak; bütün ülkelerle karşılıklı saygı ve menfaate dayalı uzun vadeli dostane ilişkiler kurmaktır"

Bahçeli, Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişiyle Türkiye'nin tek eksene hapsolmayan bir dış politika enstrümanına aynı zamanda da küresel barış ve huzurun anahtarına işaret edildiğini hatırlattığını ifade ederek, "Soğuk Savaş dönemi sonrası yaşanan küresel çalkantılar, oluşturulmaya çalışılan yeni ittifaklar ve ticaret savaşları yeni çatışma alanlarının oluşmasına aynı zamanda da yeni iş birliği fırsatlarının doğmasına yol açmıştır. Biz bu iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine önem veriyor, bunu çok kıymetli buluyoruz. Zira dış politikamızın esası, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarı sürekli kılmak, uluslararası iş birliğini, karşılıklı saygı ve dostluğu yaymak ve geliştirmek, çok yönlü ve çok boyutlu bir diplomasi yürütmek suretiyle ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda korumaktır. Çevremizde barış, istikrar ve güvenlik odaklı bir "huzur kuşağı" oluşturmak; bütün ülkelerle karşılıklı saygı ve menfaate dayalı uzun vadeli dostane ilişkiler kurmaktır" açıklamasında bulundu.

Avrasya jeopolitiğinin merkezinde bulunmanın sunduğu fırsatın altını çizerek Türkiye'nin, bölge ülkelerinde barış ve istikrarın sağlanması ve korunması amacıyla siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliği projelerini hayata geçirebileceğini vurgulayan Bahçeli, "Türkiye; Türk ve İslam dünyası için ana eksen ve cazibe merkezi olabilecek, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunabilecektir. Ülkemiz, yeni bir kutup başı olarak Dünya ekonomi ve siyaset sahnesindeki yerini almaktadır. Bölgesel bir güç olmanın da ötesine geçerek hem Batı hem de Doğu ile diyalog kurabilen nadir bir ülke örneği sergileyerek Asya'daki güvenlik ve politik denklemi etkileyebileceğini göstermektedir. Coğrafi olarak Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü rolü üstlenen Türkiye önemli doğal ve beşeri kaynaklara sahiptir. Öte yandan Türkiye, dünya coğrafyasında büyük askeri güç olan NATO'nun güney kanadını oluşturan, bütün faaliyetlerinde ve tatbikatlarında etkin rol alan bir devlettir. Türkiye, jeokültürel olarak da İslam Dünyası ile Hıristiyan Batı ve Hindu-Budist Doğu Dünyası'nın sınır bölgesinde bulunan Müslüman nüfusa sahip ama laik bir devlettir. Türkiye, Doğu ile Batı arasında bağlantısallık projelerinde bir bölgesel eksen ve küresel dengeleyici devlet olarak konumlanmasını sağlayan eşsiz jeostratejik avantajlara sahiptir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla dünyanın merkezindedir"

Bahçeli, Türkiye'nin konumu itibarıyla dünyanın merkezinde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ekonomik gelişmişlik açısından kuzey ve güneyin ortasında, kültür ve medeniyet akımları açısından da doğu ile batının arasında bir köprü görevi gören Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla dünyanın merkezindedir. Kısacası Türkiye'nin nüfuz alanı ve ekonomik-kültürel coğrafyası, siyasi coğrafyasının çok ötesindedir ve bu platformda ihmal edilecek bir ülke değildir. Dolayısıyla Dünyada savaş, çatışma ve terör bitsin isteniyorsa kadim devlet geleneğine ve tecrübeye sahip, barış ve huzur diplomasisinin merkezi konumunda bulunan Türkiye göz ardı edilemez. Küresel düzen ve uluslararası kuruluşlardaki çarpıklık, adaletsizlik giderilmek isteniyorsa 'Dünya beşten büyüktür' diyerek ön alan Türkiye ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan görmezden gelinemez. Dünyaya huzur isteniyorsa, nükleerden gıda krizine birçok meselenin de ele alındığı vurgulanıyorsa, insani diplomasinin öncüsü, mazlumların şemsiyesi Türkiye yok sayılamaz. Bu nedenle bize göre böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı. Sözüne itibar edilen, barışın, diplomasinin merkezi Türkiye, bu platformda bulunmalıydı. Küresel barış ve adalete katkı, aynı zamanda da toplantının etki alanı ve tesir gücünü çok daha ileri bir noktaya taşımak için zirve; üçlü değil Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde yer aldığı dörtlü şekilde olmalıydı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı