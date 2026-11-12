Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışan bazı öğrencilerin iş kazalarında hayatını kaybettiğini anımsattı.

İş müfettişlerinin denetlemesi gereken konuların bulunduğunu ancak yeterli iş müfettişinin görevlendirilmediğini savunan Akay, "Sizin sözleşmesini feshettiğiniz işletmeler var ama buna rağmen buradaki öğrencilerimizin, çocuklarımızın hayatını kaybetmesini engelleyemiyoruz, önleyemiyoruz. Bununla ilgili farklı bir yol ve strateji izlenmesi gerekiyor. İlgili bakanlıkların bir araya gelip denetim mekanizmasını daha da güçlendirip bu olayı çözmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Örgün öğretimdeki öğrencilere ücretsiz yemek verilmesini önemsediklerini belirten Akay, konuya ilişkin bütçeden ödenek ayrılmasına yönelik önergelerinin kabul edilmesini istedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, yoksul, depremzede, göçmen, mevsimlik tarım işçisi, Roman ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim sorunlarına değindi.

En fazla desteğe ihtiyaç duyan bu çocukların hükümetin politikalarıyla en fazla ihmal edilen kesim haline dönüştüğünü iddia eden Kaya, bütçede çocukların gerçek ihtiyaçlarını göremediklerini kaydetti.

Depremzede çocuğun konteynerden kurtulmasını sağlayacak yeterli kaynak bulunmadığını savunan Kaya, "Tarladaki çocuğun eğitime kesintisiz devam etmesini sağlayacak ulaşım ve barınma desteği yok. Yoksul çocuğun okulda bir öğün yemek yemesini sağlayacak yeterli bir politika ne yazık ki yok. Biz bu bütçede de bu eğitim politikalarına itiraz ediyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin son dönemde "belediyelerde başlayan, fon soruşturmalarıyla süren yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla karşı karşıya" olduğunu söyledi.

Ahlaki kirlilik ve yozlaşmayla kararlı, etkin biçimde mücadele edilmesinin ana zeminin eğitim sistemi ve politikaları olduğuna işaret eden Aksu, son yıllarda okullarda yaşanan şiddet olaylarının da eğitimin en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

Sorunların çözümünde öğrenci ve okulla birlikte ailenin, ilgili kamu kurumlarının, medyanın ve tüm toplumun birlikte sorumluluk üstlenmesinin önemini vurgulayan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize göre Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi eğitim politikasının temel amacı olmalıdır. Bununla birlikte, müfredat herkesin ilgi ve yeteneği doğrultusunda öğrenim görmesini sağlamalı, öğrencileri hayata hazırlamalı, üretme becerilerini ön plana çıkarmalıdır."

Aksu, ücretli öğretmen görevlendirmeye gerek kalmayacak şekilde öğretmen atama kontenjanı belirlenmesini istedi.

"Hakkari'de tabaklar boş olduğunda eğitimde devrimden bahsedemeyiz"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, sanal bahis bağımlılığının arttığına dikkati çekerek, iktidarın çizdiği vizyonla bu vizyonun sonuçlarının birbirini tutmadığını söyledi.

Üniversite sayılarının artmasına ilişkin Kısacık, "Bir şeyin arzı artarsa değeri düşüyor." değerlendirmesi yaptı.

Kısacık, "Maalesef şu anda beyaz yakalılarda yani mühendis, mimar, 4 yıllık üniversite mezunu, 2 yıllık üniversite programlarından mezun olan arkadaşlarımızda bir birikme oldu. Teknik eleman azlığı var, mavi yaka azlığı var ama beyaz yakalının da değeri düştü." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, eğitim bütçesinden okula, sınıfa, laboratuvara kalan payın her yıl biraz daha azaldığını, öğretmene kalmadığını savundu.

Sınıflardaki kontenjan sayıları artarken öğretmen ataması yapılmadığını ve ücretli öğretmenlerin derse girdiğini aktaran Karabat, 20 binden fazla köy okulunun kapandığını, özel okul sayısının ise arttığını anlattı.

Öğrencilere fırsat eşitliği sağlama konusundaki eksikliğin açık ve net bir şekilde ortada olduğunu dile getiren Karabat, "Eğitimde devrim Londra'da alkışla olmayacak, Başakşehir'deki okul kapısında olacak. Başakşehir'deki okul kapısında yas, Hakkari'de tabaklar boş olduğunda eğitimde devrimden bahsedemeyiz. Kapanan köy okullarının sayısı her geçen gün arttığında biliniz ki sadece o okullar kapanmıyor, o köyde her tüten baca da kapanıyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, okul öncesi eğitim döneminin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"OECD ortalaması yüzde 89, bizde bu yüzde 50 civarında. Bu çok düşük yani buraya mutlak surette eğiliyorsunuz onu da görüyoruz, artış da var ama hala çok kötüyüz ve bu bir geçtiği zaman, geçiyor. Yani üniversite eğitimini bir çocuk 23 yaşında alamazsa 25 yaşında alır ama ana sınıfına 3-5 yaş arasında gitmediyse 10 yaşına geldiğinde 'Hadi bizim imkanlarımız bollaştı, seni ana sınıfına gönderelim' diyemezsiniz. Bunu zamanında almışsa olacak bir şey. Bunun da çocuklarımızın eğitimi açısından, çocuklarımızın yetişmesi açısından son derece önemli olduğunu herhalde söylemeye gerek yoktur çünkü Kore başta olmak üzere, iyi örnek ülkelere baktığınızda en fazla ağırlık verdikleri yerin burası olduğunu görüyoruz."

Usta, taşımalı eğitimde 1-2 öğrenci eksildiği için okulların kapanmamasını, çocukların mağdur olmamasını istedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iktidarları döneminde attıkları en önemli adım MESEM'ler olduğunu, MESEM'lere 500 binin üzerinde öğrencinin gittiğini belirtti.

MESEM'lere giden öğrencilerin ücretlerinin devlet tarafından verilmesini "çok büyük, önemli bir adım" olarak niteleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Buradaki ölümler hepimizi derinden üzüyor, olmaması gerekir, gerekli tedbirleri almamız lazım ama bunları MESEM'leri kapatma adına bir politikaya dönüştürmek son derece yanlıştır. Bir taraftan 'ara eleman eksik' diyorsunuz, ara eleman yetiştirmek için gerekli adımları atıyorsunuz, diğer taraftan da ara eleman yetişmemesi için de MESEM'leri kapatma yönünde tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Biz MESEM'leri kapatırsak bu ara eleman ihtiyacını nasıl karşılayacağız?"

Güneş, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın Sayıştay'ın mal alımında yolsuzluk tespit etmesine rağmen gereğinin yapılmadığı iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bu sırada Özçağdaş, Güneş'e itiraz edince Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yalan söyleyince bağırarak haklı çıkamazsın. Yalan söylüyorsun. Benim elimde Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) yazısı var, 'Elimde bu malzeme yok' diyor. Sen ahlaksız bir yalancısın." diye konuştu.

Özçağdaş da "Ben iddiada bulunmuyorum, mahkeme kararını veriyorum." dedi.

Tartışmanın uzaması üzerine oturumu yöneten AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, ara verdi.

Aranın ardından Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de görüş ve eleştirilerini paylaştı.

Görüşmeler devam ederken, oturumu yöneten AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde 4 askerin şehit olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine bazı milletvekilleri söz alarak, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanı Tekin, milletvekillerinin sorularını yanıtlıyor.

Kaynak: AA