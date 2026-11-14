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MHP KAÇEP'in Vezirköprü'de düzenlediği kadın programına İl Başkanı Mucur katıldı

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MHP KAÇEP, Vezirköprü ilçesinde kadınlara yönelik program düzenledi. Vezirköprü Belediyesi Butik Otel'deki programa MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile KAÇEP yöneticileri katıldı; programda kadınların toplumsal yeri, aile yapısının güçlendirilmesi ve dayanışma ele alındı.

MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) tarafından Vezirköprü ilçesinde kadınlara yönelik program düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Butik Otel'de gerçekleştirilen programa, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Doğru, KAÇEP Samsun İl Başkanı Vennas Akyol, KAÇEP Vezirköprü İlçe Başkanı Dilek Taşhan ve il başkan yardımcıları katıldı.

Programda kadınların toplumsal hayattaki yeri, aile yapısının güçlendirilmesi, dayanışma ve KAÇEP teşkilatının çalışmaları ele alındı.

Mucur, kadınların Türk toplumunun ve aile yapısının güçlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Teşkilat çalışmalarında kadınların üstlendiği sorumluluğun önemine değinen Mucur, organizasyonda emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

Akyol da kadınların toplumun temel unsurlarından biri olduğunu ifade ederek, kadınların görüş, emek ve katkılarının her alanda önemli olduğunu kaydetti.

Taşhan ise kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA
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