MHP KAÇEP'in Vezirköprü'de düzenlediği kadın programına İl Başkanı Mucur katıldı

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MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) tarafından Vezirköprü ilçesinde kadınlara yönelik program düzenlendi.

Vezirköprü Belediyesi Butik Otel'de gerçekleştirilen programa, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Doğru, KAÇEP Samsun İl Başkanı Vennas Akyol, KAÇEP Vezirköprü İlçe Başkanı Dilek Taşhan ve il başkan yardımcıları katıldı.

Programda kadınların toplumsal hayattaki yeri, aile yapısının güçlendirilmesi, dayanışma ve KAÇEP teşkilatının çalışmaları ele alındı.

Mucur, kadınların Türk toplumunun ve aile yapısının güçlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Teşkilat çalışmalarında kadınların üstlendiği sorumluluğun önemine değinen Mucur, organizasyonda emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

Akyol da kadınların toplumun temel unsurlarından biri olduğunu ifade ederek, kadınların görüş, emek ve katkılarının her alanda önemli olduğunu kaydetti.

Taşhan ise kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA