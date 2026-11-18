AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hızlı Geçiş Sistemiyle (HGS) ilgili iddialara ilişkin, "Ümit ediyorum önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da bu konuyla alakalı daha sarih ve vatandaşımızın bu konudaki mağduriyetini giderecek çözüm yollarını burada paylaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarlarının Türkiye'yi "mağdurlar cumhuriyetine" dönüştürdüğünü savundu.

"Mağdur grupların" tek tek ismini okuyan Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle milletvekillerinin "kanun teklifi ve soru önergesi" mağduriyeti yaşadığını anlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, borsada yatırım yapan milyonlarca insanın da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili devam eden fon soruşturması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Parlamentonun, sorunun çözümünü bulması gerektiğini belirten Poyraz, "Bu Parlamento, 455 bin yurttaşın mağduriyetini, 6,5-7 milyon borsada işlem yapan yatırımcının mağduriyetlerini ortadan kaldırmak zorunda." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya yönelik soruşturma kapsamında firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran'a ev hapsi verilmesine tepki gösterdi. Fabrikayla ilgili geçmiş denetim raporları, bakım kayıtları, tespit edilen eksiklikler ve uygulanan yaptırımların bir an önce açıklanmasını isteyen Kılıç, "İşçilerin uyarıları muhakkak araştırılsın. Hayati tehlike giderilinceye kadar bazı bölümlerde çalışma durdurulsun ama bunun bedeli de işçinin ücretinden kesilmesin. Hak arayan, tanıklık yapan işçiye de baskı ve mobing uygulanmasın. Soruşturma, şirketin sahibinden yönetimine, taşerondan denetim sorumlularına kadar bütün sorumlular zincirini kapsasın. İhmali bulunan kamu görevlileri de hesap versin." değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı acıların yaşanmasını önlemek için irade koymak zorundayız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye" hedefini yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlamanın doğru olmadığını dile getirdi.

Gazilerin ve şehitlerin fedakarlıklarının bir an olsun akıldan çıkarılamayacağını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu acılar daha ne kadar devam edecekti? Geçmişte yaşananları biliyoruz, acılarını da unutmadık. Bütün bunlara rağmen aynı acıların gelecekte de yaşanmasını önlemek için bir irade ortaya koymak zorundayız. Terörsüz Türkiye düşüncesinin temelinde de bu sorumluluk yatmaktadır. Mesele geçmişi geride bırakıp hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmak değildir. Mesele, yaşananlardan gerekli dersleri çıkararak ülkemizde huzuru inşa etmektir."

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ülkenin kazanmasını istediklerini anlatan Kılıç, "Önümüzde duran mesele, Türkiye'nin enerjisini kendi içinde yaşadığı sorunlara harcamak yerine bilimde, teknolojide, sanayide, savunmada, eğitimde ve ekonomide daha ileriye taşıyabilmektir." ifadesini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'deki 750 bin mimar, mühendis ve şehir plancısının ülkenin en mağdur kesimlerinden biri haline geldiğini ve işsizliğin en yaygın kesimleri arasında yer aldığını ileri sürdü. Yetişmiş bu insanların karşı karşıya kaldığı durumun kabul edilemez olduğunu belirten Temelli, "Kamuda mimar, mühendis ve şehir plancılarına daha fazla kadro açılması ve ücret adaletsizliğinin genel anlamda giderilmesi konusunda beklentileri var. Ama bütçeye baktığımızda bunu görmek mümkün değil." sözlerini sarf etti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü Tv'nin bağlı bulunduğu şirkete kayyum atanmasını eleştirerek, Meclis'in basın hürriyetine, anayasal güvencelere sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Yabancılara ikamet izni verilmesine ilişkin düzenlemeye değinen Başarır, "Bugün Avrupa'nın en küçük gelişmemiş ülkelerine gitmek isteyen yurttaşlarımız vize kuyruğunda; birçoğu alamazken biz para karşılığı oturum izni nasıl satabiliriz?" dedi.

HGS ile ilgili iddialara işaret eden Başarır, şunları paylaştı:

"Yüz binlerce icra takibi yapılmış, milyonlarca para kazanmış bazı avukatlar. HGS rezaletinde halkı, milleti icraya veren hukuk bürolarının eski bakan, milletvekillerinin yakını olup olmadığı hemen açıklansın. Eski bakan ve milletvekillerinin eğer yakınları bu işe girmişse, gerekli soruşturmalar yapılsın."

"Parayı ödeyen oturumu alıyor diye bir kaide yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'in, HGS ile ilgili iddialara doğru cevabı arayıp bulacaklarını ve bunu da kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Mağduriyetlerin nedenlerinin tespitinin ve çözümünün önemine işaret eden Zengin, "Önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da bu konuyla alakalı daha sarih ve vatandaşımızın bu konudaki mağduriyetini giderecek çözüm yollarını burada paylaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yabancılara ikamet izni verilmesine ilişkin tartışmalara değinen Zengin, gelişen ülkelerde vatandaşlığa ve oturum iznine taleplerin arttığını aktardı. Bu konuda Türkiye'de de talebin artığını anlatan Zengin, "Burada maddi anlamda belirlenen bir kriterdir bu. Yani illa bu parayı ödeyen herkes bu oturumu alıyor diye bir kaide yok." ifadesini kullandı.

Özlem Zengin, gençler arasında elektronik sigara kullanımının yaygınlaştığına dikkati çekerek, "masum görünen muazzam bir tehlikeyle" karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Kaynak: AA