Ayşegül Yıldız kimdir? İbrahim Tatlıses'in eski eşi şimdi ne iş yapıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız iş hayatına yapımcılıkla girdi. Bir arkadaşıyla ortak bir yapım ve organizasyon şirketi kuran Yıldız, İstanbul Etiler'deki ofisinde Hürriyet'e konuştu ve eski eşiyle bugünkü ilişkisini de anlattı. Şirketin adı açıklanmadı.

Siyasete girmesinin üzerinden beş ay geçti. Yıldız, Haziran 2026'da MHP'ye katıldığını duyurmuştu.

AYŞEGÜL YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Ayşegül Yıldız, bir arkadaşıyla birlikte kurduğu yapım ve organizasyon şirketinde çalışıyor. Şirketin ofisi İstanbul'un Etiler semtinde. Yıldız'ın anlattığına göre Tatlıses bu işte ona manevi destek veriyor ve iyi bir iş çıkaracağına inanıyor.

AYŞEGÜL YILDIZ KİMDİR?

Ayşegül Yıldız, şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 2011 ile 2013 arasında evli kaldığı eşi. Adı uzun süre bu evlilikle birlikte magazin sayfalarında geçti. 2026'da önce siyasete, ardından yapım işine girdi.

AYŞEGÜL YILDIZ İBRAHİM TATLISES İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses 29 Eylül 2011'de evlendi. Nikâh, Tatlıses'in o dönem tedavi gördüğü Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kıyıldı. Çiftin bu evlilikten Elif Ada adında bir kızı var.

Evlilik iki yıl sürdü. Çift, 29 Kasım 2013'te Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada boşandı.

AYŞEGÜL YILDIZ HANGİ PARTİDEN?

Ayşegül Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyesi. Haziran 2026'da partiye katıldığını sosyal medyadan duyurdu. Aynı günlerde TBMM'de Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği MHP grup toplantısına katıldı, toplantıdan sonra Bahçeli ile görüştü ve Anıtkabir'i ziyaret etti.

AYŞEGÜL YILDIZ İBRAHİM TATLISES HAKKINDA NE DEDİ?

Ayşegül Yıldız, eski eşiyle bugün yakın dost olduklarını söyledi: "Artık çok iyi dostuz." Tatlıses'i iyi kalpli ve zeki biri olarak anlatan Yıldız'a göre sanatçının tek kusuru, insanlara çabuk güvenmesi.

Evlilik yıllarında çok konuşulan yaş farkı da soruldu. Tatlıses'i sevdiği için evlendiğini anlatan Yıldız, eleştirenlere "Herkes haddini bilmeli" diye cevap verdi.