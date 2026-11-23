Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada, "Enerjiyi milli güvenliğimizin, üretim gücümüzü ve bağımsızlığımızın temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Enerjinin milli güvenliğin bir unsuru olduğunu söyleyen Baki Ersoy, "Enerji günümüzde yalnızca sanayicinin, ticaretin ve günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayan bir alan değildir. Ülkelerin ekonomik gücünü, dış politikadaki hareket kabiliyetini ve milli güvenliğini doğrudan etkileyen stratejik bir unsurdur. Küresel gelişmeler, enerji kaynaklarına erişimin ve tedarik yollarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu bakımdan, Türkiye'nin kendi kaynaklarını değerlendiren, tedarik kanallarını çeşitlendiren ve teknolojik kapasitesini geliştiren bir enerji politikası izlemesi büyük önem taşımaktadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 7 Nisan 2026 tarihli grup toplantısında ifade ettiği 'Enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır' sözleri bu alandaki hedeflerimizin temelini ortaya koymaktadır. Bizler de enerjiyi yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olarak değil; milli güvenliğimizin, üretim gücümüzü ve bağımsızlığımızın temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Yerli kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji teknolojilerinde kendi imkanlarımızla söz sahibi olunması yönündeki çalışmaları stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dünya enerji sistemi büyük bir dönüşümden geçerken Türkiye'nin önünde 2 temel sorumluluk bulunmaktadır: Enerji arzını kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetli kılmak, bu hedefe ulaşırken yerli kaynaklarımızın payını artırıp dışa bağımlılığımızı azaltmak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milli enerji politikamızı bu anlayışla değerlendiriyoruz. Yerli ve yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi, kaynak ve tedarik güzergahlarının çeşitlendirilmesi, enerjinin verimli kullanılması ve üretimden tüketime çevre ile insan sağlığını önceleyen bir yaklaşımın benimsenmesi temel önceliklerimizdendir" dedi.

"Öngörülebilir bir piyasa ve güçlü bir denetim hem yatırımcı hem de vatandaş bakımından güven tesis edecektir"

Ersoy, elektrik dağıtımında sanayicilerin ilave güç ve bağlantı taleplerine zamanında cevap verilmesi üretim planlarını ve istihdamı doğrudan etkileyeceğini söyleyerek, "Elektrik sektöründe son yıllarda ortaya konan kapasite artışı bu bakımdan önemlidir. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla ülkemizin elektrik kurulu gücü 127 bin 355 megavata ulaşmıştı, bunun 91 bin 880 megavatı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşmakta, bu kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 72'yi aşmaktadır. Yenilenebilir kaynakların kurulu gücü ise 80 bin 315 megavata, toplam içindeki payı yüzde 63,1'e yükselmiştir. Aynı dönemde elektrik üretiminin yüzde 59,8'i yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 72,9'u ise yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmıştır. Bu veriler, üretim portföyümüzdeki dönüşümün somut göstergesidir. Hidroelektrik rüzgar ve güneş yatırımlarının artması hem enerji ithalatını azaltma hem de daha temiz bir üretim yapısı kurma hedefimize katkı sunmaktadır. Güneş enerjisinin kurulu güç içindeki payı yüzde 22'yi, rüzgarın payı yüzde 12'yi aşmıştır. Bununla birlikte, yenilenebilir kaynakların üretimi hava ve mevsim şartlarından etkilenmektedir. Bu nedenle, depolama tesislerinin, şebeke esnekliğinin ve güçlü iletim bağlantılarının geliştirilmesi üretim ve tüketimin dengelenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Rüzgar ve güneş kurulu gücünü 2040 yılında toplam 175 bin megavata ulaştırma hedefi bu yatırımların planlı ve öngörülebilir biçimde sürdürülmesini gerektirmektedir. Yatırımcılarımızın önünü görebildiği, izin süreçlerinin etkin yürüdüğü ve yerli teknoloji üretiminin desteklendiği bir piyasa yapısı bu hedefin güvencesi olacaktır. Kurulu gücün büyümesi kadar bu gücün vatandaşlarımıza kesintisiz ve kaliteli hizmet olarak ulaştırılması da önemlidir. İletim ve dağıtım şebekeleri yerli üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına imkan vermeli, bakım, yenileme ve kapasite artışı yatırımları talep artışının gerisinde kalmamalıdır. Elektrik dağıtımında sanayicilerimizin ilave güç ve bağlantı taleplerine zamanında cevap verilmesi üretim planlarını ve istihdamı doğrudan etkiler. Kamu otoritesi, özel sektörün yatırım kabiliyetinden yararlanırken hizmet kalitesini, şeffaflığı ve tüketici haklarını da etkin biçimde gözetmelidir. Öngörülebilir bir piyasa ve güçlü bir denetim hem yatırımcı hem de vatandaş bakımından güven tesis edecektir. Enerji dönüşümünün çevresel ve ekonomik etkilerini de birlikte yönetmeliyiz. Emisyon ticaret sisteminin pilot döneminde ölçüm ve raporlama altyapısının sağlıklı kurulması sanayimizin yeni döneme hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Dönüşümün maliyeti üretici ve tüketici üzerinde ani ve ölçüsüz bir yük oluşturmamalı, verimlilik, temiz teknoloji ve yerli üretim yatırımlarıyla yönetilmelidir. Böylece, iklim hedeflerine giderken rekabet gücümüzü ve istihdamımızı da koruyabiliriz. Yerli kaynaklarımızı ekonomiye kazandırma çabalarının en güçlü örneklerinden biri Karadeniz'deki doğal gaz keşfidir. Yeni keşiflerle birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam rezerv 785 milyar metreküpe ulaşmıştır. Filyos'taki kara işleme tesisindeki günlük 9,5 milyon metreküp üretim seviyesine erişilmiş, kapasitenin önce 20, ardından 45 milyon metreküpe çıkarılması hedeflenmiştir. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine ulaşmakta üretim kapasitesini büyütme yolunda önemli bir aşamadır. Sahanın plato üretimine ulaşmasıyla ülkemizin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık dörtte 1'inin buradan karşılanabilmesi hedeflenmektedir. Bu keşfin değeri yalnızca ithalat faturasını azaltma ihtimaliyle ölçülemez, yerli kaynağın devreye girmesi tedarik anlaşmalarında Türkiye'nin elini güçlendirir, arz güvenliğimize katkı verir ve milletimizin kendi imkanlarıyla sonuç alabileceğine dair inancını pekiştirir. Gabar'da günlük petrol üretiminin 4 Ekim 2026'da 84.070 varille rekor seviyeye ulaşması da bu kararlılığın başka bir sonucudur. 2025 yılında yurt içinde 47,2 milyon varil ham petrol üretilmiştir. Derin deniz sondaj filosunun 6 gemiye çıkarılması ve yerli sondaj kulelerinin devreye alınması arama ve üretim kabiliyetimizi geliştirmektedir. Bu çalışmaların güvenlik ve çevre iş sağlığı standartlarından taviz verilmeden sürdürülmesi yeni rezervlerin kalıcı ekonomik değere dönüşmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Depolama kapasitesinin tüketim içindeki payının yükseltilmesinin mevsimsel küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı korunma sağlayacağını söyleyen Ersoy, "Doğal gazda arz güvenliğinin bir diğer ayağı depolama ve kaynak çeşitliğidir. Ülkemizin yer altı depolama kapasitesi 2026 Eylül ayı itibarıyla 6,8 milyar metreküpe ulaşmıştır, Silivri'de 4,6, Tuz Gölü'nde 2,2 milyar metreküp kapasite bulunmaktadır. LNG terminalleri ve yüzer depolama gazlaştırma üniteleriyle günlük geri üretim kapasitesinin 316 milyon metreküpe çıkması ani talep artışlarına karşı sistemin esnekliğini güçlendirmektedir. Depolama kapasitesinin tüketim içindeki payını daha da yükseltmek, mevsimsel dalgalanmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere karşı ülkemizi koruyacaktır. Tedarik anlaşmalarının farklı ülkeler ve güzergahlar arasında dengeli biçimde çeşitlendirilmesini de önemsiyoruz. Azerbaycan Absheron sahasında yapılacak üretim yatırımlarıyla 2029'dan itibaren on beş yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğal gaz tedarikini öngören anlaşma uzun vadeli arz planlaması bakımından kayda değerdir. Ancak yerli üretim arttıkça bu tür anlaşmaların fiyat, süre ve esneklik boyutları da ülkemizin menfaatleri doğrultusunda ele alınmalıdır. Boru hatlarımız LNG altyapımız ve depolama tesislerimiz yalnızca iç ihtiyacımızı güvence altına almamalı, Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretindeki ağırlığını da artırmalıdır. Enerji aynı zamanda etkili bir diplomasi aracıdır. Türkiye'nin üretici bölgelerle tüketici pazarlar arasındaki jeostratejik konumu önemli imkanlar sunmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle enerji üretimi, nakli ve teknoloji alanlarında geliştirilecek iş birlikleri bu imkanı kalıcı güce dönüştürecektir. 2040 Vizyon Belgesi hedefleri ortak refahı ve bölgesel istikrarı destekleyecektir. Enerji sepetinde nükleer gücün bulunması da arz güvenliğini ve düşük karbonlu üretimin önemli unsurlarındandır. Akkuyu Nükleer Güç Santralinde 4 reaktörle toplam 4.800 megavat kurulu güç hedeflenmektedir. İlk yakıtın sahaya gelmesiyle nükleer tesis statüsü kazanan santralde çalışmalar sürdürülmektedir. Akkuyu'nun devreye girmesi elektrik üretim portföyümüze kesintisiz ve yüksek kapasiteli bir kaynak ekleyecektir. Sinop sahasında Güney Koreli KEPCO'yle fizibilite çalışmalarının yürütülmesi ve Trakya projesine ilişkin yatırım görüşmeleri de nükleer enerji vizyonu devamı açısından çok önemlidir. Yeni yatırımlarda teknoloji transferi, yerli sanayi katkısı, insan kaynağı yetiştirilmesi, atık yönetimi ve en yüksek güvenlik standartlarıyla birlikte gözetilmelidir" dedi.

"Enerji verimliliği yeni kaynak üretmek kadar değerli bir milli imkandır"

Dar gelirli ailelerin enerjiye erişimini korumanın sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu söyleyen Ersoy, "Enerji politikalarının vatandaşlarımızın hayatındaki karşılığı faturalar ve ısınma imkanlarıdır. Dar gelirli ailelerin temel enerjiye erişimini korumak sosyal devlet anlayışının gereğidir. 2026 yılı Eylül sonu itibarıyla 1,9 milyon haneye 5,2 milyar lira elektrik tüketim desteği verilmiş, doğal gaz desteği kapsamında 619 bin haneye 1,1 milyar lira sağlanmıştır. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımları da sürdürülmektedir. Şehit yakınları ve gazilerimize doğal gazda uygulanan indirim gibi hedefleri destekliyor, toplum vicdanında karşılığı olan uygulamaların devam etmesini diliyoruz. Doğal gazda il ve aylara göre tüketim sınırları belirlenerek kademeli fiyat uygulamasına geçilmesini adil destek mekanizması bakımından olumlu buluyoruz. Her ilin iklimi hane yapısı ve ısınma ihtiyacı aynı değildir. Bu nedenle, uygulama döneminde dar gelirli ailelerin, kalabalık hanelerin ve sert kış şartlarında yaşayan vatandaşlarımızın korunması, desteklerin ihtiyaç sahiplerine doğru biçimde ulaşması titizlikle takip edilmelidir. Enerji verimliliği yeni kaynak üretmek kadar değerli bir milli imkandır. Kamu binalarında 2030'a kadar en az yüzde 30 tasarruf hedefi kamu kaynaklarının etkin kullanılması bakımından önemlidir. 2024-2030 dönemini kapsayan eylem planında 20,2 milyar dolarlık ve 37,1 milyon ton eş değer petrol tasarrufu hedeflenmektedir. Tamamlanan ve verimlilik projelerine verilen destekler işletmelerde enerji tasarrufu ve maliyet düşüşü sağlamıştır. Bu çalışmaların sanayide, tarımda, ulaştırmada ve konutlarda yaygınlaştırılması, verimli cihazların, yalıtımın, akıllı şebekelerin ve kendi enerjisini üreten binaların teşvik edilmesi gerekir. Tasarruf bilinci hanelerin bütçesine katkı sağlarken ülkemizin enerji ithalatını da azaltacaktır. Tabii kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasında madencilik sektörü stratejik önem taşımaktadır. Türkiye dünyada üretilen yaklaşık 90 maden çeşidinin üçte 2'sine sahiptir. Toplam maden üretiminde 22'nci, değer bakımından 28'inci, çeşitlilik bakımından ise 8'inci sıradadır. Bu potansiyelin gerçek karşılığı cevheri ham madde olarak satmakta değil, ileri teknolojiyle işleyip katma değerli ürüne dönüştürmekle elde edilir. Bandırma'daki bor karbür tesisinde üretimin başlaması, Eskişehir Kırka'da yıllık 600 ton kapasiteli lityum karbonat tesisinin kurulum çalışmalarının başlaması ve Beylikova'daki nadir toprak elementleri pilot tesisinin geliştirilmesi bu yönde çok kıymetli adımlardır. Beylikova'daki yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak element rezervi tespit edilmiş, daha büyük ölçekli tesiste yılda 570 bin ton cevher işlenmesi ve 10 bin ton nadir toprak oksidi üretilmesi hedeflenmiştir. Bor, lityum, nadir toprak elementleri, toryum ve diğer stratejik madenlerde arama, işleme ve teknoloji geliştirme kabiliyetimizi artırmalıyız. Bu çalışmaların yatırımcı için öngörülebilir bir hukuk ve ruhsat düzeni içinde yürütülmesi, yerli sanayiyle güçlü bağ kurması ve nitelikli istihdam üretmesi gerekir. Bununla birlikte, madencilik faaliyetlerinde iş güvenliği, etkin denetim ve çevre korunması vazgeçilmezdir. Kurallara uygun üretimi teşvik ederken kayıt dışılıkla mücadele edilmeli, yer altı ve yer üstü varlıklarımız gelecek kuşakların hakkı gözetilerek değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Doğal gaz kullanım imkanı Kayseri nüfusunun yüzde 91'ine sunulmuş, nüfusun yüzde 90'ı bu hizmetten yararlanır hale gelmiştir"

Ersoy, Kayseri'deki enerji piyasası ile ilgili verdiği bilgilerde, "Seçim bölgem olan Kayseri'de enerji ve tabii kaynaklar alanında hayata geçirilen yatırımlardan da bahsetmek istiyorum. Kayseri üretim ve sanayi gücünün yanında güneş, rüzgar ve hidroelektrik potansiyeliyle enerji dönüşümüne katkı sunan şehirlerimiz arasındadır. Son otuz yılda 2026 yılı fiyatlarıyla ilimizde kamu ve özel sektör tarafından toplam 164,2 milyar liralık enerji yatırımı gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı için 5 milyar lirayı aşan yatırım planlanmış, yılın ilk altı ayında 1,83 milyar liralık yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların elektrik üretimi ve dağıtımından doğal gaz altyapısına, madencilikten petrol ve doğal gaz çalışmalarına uzanan geniş bir karşılığı vardır. Kayseri'de lisanslı ve lisanssız toplam 2.069 santral 1.813 megavat kurulu güçle faaliyet göstermektedir. Bunun bin 063 megavatı güneş, 404 megavatı rüzgar, 260 megavat hidroelektrik kaynaklıdır. Bu kapasite şehrimizin yenilenebilir enerji üretimindeki iddiasını ortaya koymaktadır. Elektrik dağıtım hatlarının 25 bin kilometreyi aşması ve 905 binden fazla elektrik abonesine hizmet verilmesi de büyüyen şehir ve sanayi için altyapının önemini göstermektedir. Doğal gaz kullanım imkanı Kayseri nüfusunun yüzde 91'ine sunulmuş, nüfusun yüzde 90'ı bu hizmetten yararlanır hale gelmiştir. İl genelindeki doğal gaz dağıtım hattı 7 bin 700 kilometreyi aşmış, abone sayısı ise 505 bini geçmiştir. İlçelerimize kadar, beldelerimize kadar ulaşan bu altyapı, hanelerimizin yaşam konforunu artırırken, sanayi ve ticaret hayatımızı da desteklemektedir. Kayseri'nin madencilik potansiyeli, jeotermal kaynakları ve yenilenebilir enerji yatırımları da şehrimizin enerji ekosistemini çeşitlendirmektedir. Bu projenin devamında yerel ihtiyaçların ve gelişen üretim kapasitesinin dikkate alınmasını, şebeke yatırımlarının zamanında yapılmasını önemsiyoruz ve bu zamana kadar doğal gaz konusunda şehrimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da ayrıyeten teşekkür ediyoruz. İlimizde 2026 yılı yatırım planlamasında elektrik dağıtım şirketi için 3,25 milyar lira, TEİAŞ için 819 milyon lira, doğal gaz dağıtım şirketi için ise 805 milyon liranın üzerinde kaynak ayrılmıştır. Bu yatırımların şebeke kapasitesini güçlendirecek, yeni üretim tesislerinin bağlantılarını kolaylaştıracak ve artan konut ile sanayi talebini karşılayacak biçimde uygulanması önemlidir. Kayseri'de 2025 yılında 2.968 gigavatsaat elektrik üretilmiş, 2026 yılının ilk yedi ayında ise üretim 2 bin 412 gigavatsaate ulaşmıştır. Şehrimizin üretimi, ülke toplamının oranına baktığınızda 1,14'üne karşılık gelmektedir. Madencilik alanında Kayseri'de 284 işletme ruhsatı ve 240 işletme izni bulunuyor. Kalker, ponza, bazalt ve demir başta olmak üzere kaynaklarımız inşaat, sanayi ve istihdam açısından değer taşıyor. Ayrıca ilimizde 44 jeotermal saha yer almakta, MTA'nin sondaj ve arama çalışmalarıyla 88,4 megavat ısıl güce ulaşan kaynaklar ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Bu potansiyelin çevreyle uyumlu, denetimli ve katma değer üreten yatırımlarla değerlendirilmesi Kayseri'nin ekonomik çeşitliliğini destekleyecektir. Kayseri'mize yapılan yatırımlar için şahsınızda Bakanlığınıza, bağlı ve ilgili kuruluşlarınıza, sahada emek veren bütün çalışma arkadaşlarınıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Şehrimizin enerji altyapısını güçlendiren bu çalışmaların artarak sürmesini, yeni yatırımların Kayseri'nin üretim gücüne ve vatandaşlarımızın refahına katkı sunmasını temenni ediyorum. Sonuç olarak Türkiye yerli kaynaklarını keşfetme, yenilenebilir enerji kapasitesini büyütme, nükleer enerjiye geçiş ve madenlerini katma değerli ürüne dönüştürme yolunda önemli mesafeler almıştır. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi milletimizin refahı ve devletimizin stratejik gücü bakımından çok önemli ortak ülkümüzdür. Bu düşüncelerle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2027 yılı bütçelerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı