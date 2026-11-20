Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünya'nın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit Körfezi'nin üreticilerinin yaşadığı sorunlar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir rapor halinde sunuldu. Türk zeytinyağı sektörünün içinde bulunduğu şartlara ilişkin bilgiler içeren raporla ilgili MHP lideri Bahçeli'nin proje hazırlaması bekleniyor.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve MHP Balıkesir İl Başkanı Av. Mustafa Bilsem'in yanı sıra MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, MHP Edremit İlçe Başkanı Nihat Gezergiç ve MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan tarafından gerçekleştirilen ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Balıkesir'in Körfez bölgesindeki zeytin üreticilerinin sorunlarını ve taleplerini içeren rapor sunuldu.

Görüşmede zeytin üreticilerinin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve zeytinciliğin geleceği için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Üreticilerin taleplerini içeren rapor, Bahçeli'ye sunuldu.

MHP lideri Bahçeli de Türkiye'deki tarım sektöründe yaşanılan sıkıntıları yakından takip ettiğini, zeytin ve zeytinyağı alanında problemlerin çözümlenmesi için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

MHP'li heyetin kendisine sunduğu raporu inceleyerek, konuyla yakından ilgileneceğini müjdeleyen Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki süreçte konuyu gündemine alarak, Türk zeytinyağı sektörünün dev adımlar atabilmesi için önemli adımlar atması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı