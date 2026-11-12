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MEB Bakanı Tekin, TBMM'de Bahçeli'ye taziye dileklerini iletti ve kitap takdim etti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Tekin, Bahçeli'nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini iletti, kendi kızının düğün davetiyesini verdi ve Bakanlıkça hazırlanan iki kitabı takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu esnasında verilen molada MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bakan Tekin'in yaptığı ziyarette, Bahçeli'nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli için taziye dileklerini ilettiği, kendi kızının düğün davetiyesini verdiği ve Bakanlıkça hazırlanan Temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik 'Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu' ile 'Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu' kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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