MHP'li Akçay, Soma işçilerinin Torku'dan 1 milyar liralık alacağı olduğunu söyledi

Haber: Osman BEKAR

(ANKARA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Soma Termik Santrali'ne ilişkin "Torku'nun işçilerimize olan borçları, bunlar bin 100 işçinin ortalama 1,5 aylık maaşları ve kıdem tazminatlarına tekabül ediyor. Toplamda yaklaşık 1 milyar lira civarında. Bu fevkalade önemli. İşçinin alın terinin, hakkının, hukukunun korunması esastır ve bunun da borçlusu Torku'dur" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Soma B Termik Santrali'nde yaşanan devir ve kapanma süreci, işçilerin maaş ve kıdem tazminatı alacaklarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. TES-İŞ Soma Şube Başkkanı Mustafa Girginler, TBMM'de MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı ziyaret ederek Soma Termik Santrali'nin devir süreci ve işçilerin alacaklarına ilişkin yaşanan sorunları görüştü. Girginler, işçilerin 1,5 aylık maaş ve kıdem tazminatlarının bir an önce ödenmesini talep etti. Santral çalışanlarının yanı sıra alt yükleniciler ve Soma esnafının da mağdur olduğunu vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise Soma'nın kömür madenciliği ve enerji üretimi açısından Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, termik santralin EÜAŞ koordinasyonunda yeniden faaliyete geçeceğini söyledi. Akçay, daha önce Torku bünyesinde çalışan yaklaşık bin 100 işçinin yeni süreçte EÜAŞ kapsamında istihdam edilmesinin planlandığını ifade etti. İşçilerin 1,5 aylık maaşları ile kıdem tazminatlarının ödenmesinin önemine dikkat çeken Akçay, sürecin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TKİ ve EÜAŞ nezdinde takip edildiğini kaydetti. İşçilerin istihdamı konusunda sorun yaşanmamasını beklediklerini dile getiren Akçay şunları söyledi:

"Soma'ya Türkiye Kömür İşletmeleri'nin, Enerji Bakanlığı'nın yapacağı yatırımlar ve sağlanacak istihdamlar konusunda Soma'ya biraz daha fazla ilgi gösterilmesinin de takipçisi olacağız. Diğer maden işletmelerinin de Torku'dan alacakları söz konusu. Gerektiği gördüğümüz yerlerde de müdahil olma gayreti içerisinde olacağız. Türkiye Kömür İşletmeleri ve EÜAŞ tarafından termik santral Torku'dan devralınmış durumda. Bütün malvarlığı itibarıyla artık termik santral Türkiye Kömür İşletmeleri'nin malı olmuş durumda ve işletmesini de elektrik üretimi de EÜAŞ dediğimiz işletme sağlayacak.

Daha evvel Torku bünyesinde istihdam edilen işçiler personel de yeni statüleri olan EÜAŞ personeli olarak çalışmalarına devam edecekler ve bu çalışmalar da önümüzdeki çok kısa süre içerisinde birkaç gün içerisinde başlayacağı da ifade edildi. Bu konudaki görüşmelerimizi ve takiplerimizi yapıyoruz. Enerji Bakanlığı'na, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ilettik. Torku'nun işçilerimize olan borçları, bunlar bin 100 işçinin ortalama 1,5 aylık maaşları ve kıdem tazminatları tekabül ediyor. Toplamda yaklaşık 1 milyar lira civarında. Bu fevkalade önemli. İşçinin alın terinin, hakkının, hukukunun korunması esastır ve bunun da borçlusu Torku'dur. Çünkü Torku bünyesinde çalıştı işçilerimiz dolayısıyla ödemesi gereken firma sorumlu Torku'dur. Torku'dan alınması Torku'nun ödemesi gerekir bunları.

Bunun da takipçisini Enerji Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nin bunu temin edici gayretleri içerisinde olacaklardır. Bu hukuki sürecinde takipçisi olacağız. Şu an itibariyle en önemli konuların başında da bu kıdem tazminatları ve maaşların ödenmesi gelmektedir. Biz de bunların takipçisiyiz. Tabii bu alacak Torku'dan olan alacaklar bahsinde sadece bu bin 100 işçimizin alacağı değil, aynı zamanda Soma'da faaliyet gösteren maden işletmelerinin de Torku'dan alacakları var. Maden işletmeleri bu alacaklarını alabilmeli ki kendi bünyesinde çalışan işçilerin hakkını, hukukunu, maaşlarını gerekirse tazminatlarını ödeyebilsinler. Bu da ayrı bir başlık altında değerlendiriyoruz."

Kaynak: ANKA