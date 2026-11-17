TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüş ve eleştirilerini dile getirdi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "telefon dinleme" iddialarını aktararak, "Böyle bir şey sizin kulağınıza geldi mi?" sorusunu yöneltti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mahkeme kararı olmadan böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Bunlar denetime tabi konular. Kesinlikle öyle bir şey yok." dedi.

Suç çetelerinin bazı telefon numaralarına ulaşabildiğini ileri süren Karabat, bu konunun gözden geçirilmesini istedi. Karabat, "Polis kanununun çıkarılmasını, her il emniyet müdürlüğünde bağımsız psikososyal destek birimleri kurulmasını ve intihar verilerinin açıklanmasını sizden bekliyoruz. Kolluk Gözetim Komisyonunun Meclis'e bağlı bağımsız bir yapıya dönüştürülmesini, siyasi gösteriye yönelik her müdahalenin kayıt altına alınmasını özellikle istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, bazı kadınların, haklarında koruma ve uzaklaştırma kararları olmasına rağmen şiddet gördüğünü ve katledildiğini savundu. Bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Her gün canımız yanıyor ve bu toplantıda her sene erkek şiddetiyle katledilen farklı kadınların hikayelerini konuşuyoruz." diye konuştu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, polislerin çalışma saati, dinlenme hakkı, amir baskısına karşı güvence sorunları ve amirlerinin baskısı olmadan mobbinge yönelik sonuca erişebilme konularında sorunlar yaşadığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede kaynağın yeterince kullanılmadığını öne süren Karaca, "Gerçekten gençlerin, çocukların bağımlılık yaşının 9'a kadar inmiş olduğu bir ortamda eğitimine, engellenmesine ve bağımlılıkla mücadelede bu bütçe ödeneklerinin bu kadar az sayıda, az oranda kullanılması neyle izah edilir, onu da bilemiyorum." şeklinde konuştu.

Karaca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınması ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanması kararı sonrası "söz konusu kanala 1000 polisle girildiğini" iddia etti.

Bunun üzerine Bakan Çiftçi, söz konusu sayının 350 olduğunu kaydetti.

"Sözleşme yenilenmemiş"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, sokak çetelerinin son yıllarda arttığını ve çok fazla güç elde ettiklerini savunarak, "Bunların öyle bir hikayeleri, aile geçmişi yok. Bu kişiler bu derinliği elde edemezler, bunların üstünde başka bir örgüt var, bir şey var, birileri yönetiyor." sözlerini sarf etti.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Çiftçi tarafından yalanlanan "Polis Bakım ve Yardım Sandığı'ndaki (POLSAN) birikimin, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığı" iddiası üzerine konuştu.

Kendisine konu hakkında Emniyet yetkililerince bilgi verildiğini aktaran Özlale, "Geçmişte sizin Bakanlığınız döneminde değil, daha önceki bir dönemde Tera ile bir sözleşme yapılmış fakat bu sözleşme yenilenmemiş." dedi.

Teşekkür etmek istediğini dile getiren Özlale, "Gerçekten, biz soruları sorduğumuz zaman Emniyet yetkililerinden bununla ilgili sorularımıza cevaplar aldığım için sizlere, Bakanlığınıza hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bizler sorularımızda haklıymışız, siz de cevaplarınızda." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Emniyet Genel Müdürlüğünün yaklaşık 716 milyar liralık bütçesinin 11 milyar lirasının bağımlılıkla mücadele için ayrıldığını belirterek, bu tutarın çok yetersiz olduğunu söyledi.

Çocukların karıştığı adli olay sayısının yüksek olduğunu, bununla ilgilenilmesi gerektiğini ifade eden Usta, "Çocuklara yönelik suç isnatları da yaklaşık 200 bin civarında. Çocuklar konusunda daha hassas olmamız gerekiyor. Çocuk bilimlerinde uzmanlaşmış personel kullanılması, çocuk dostu görüşme ortamları ve sosyal hizmet yönlendirme kapasitelerinin artırılması gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Usta, POMEM eğitimini başarıyla tamamlayan, sertifikalarını ve mezuniyet belgelerini alan ancak sağlık koşulları nedeniyle ilişiği kesilenlere yönelik çözüm bulunmasını da istedi.

"Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele etkinliği artırılarak sürdürülmeli"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, uyuşturucu sorununun tüm boyutlarıyla ele alınması ve bu konuda bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele etkinliği artırılarak sürdürülmeli, önleyici tedbirlere ağırlık verilmeli, aileleriyle işbirliği içinde çocuklarımızın bu tehlikeye maruz kalmasının önüne geçilmelidir." dedi.

Polislerin sorunlarına değinen Kalaycı, "Çalışan ve emekli tüm Emniyet mensuplarının sosyal, kültürel ve ekonomik hak ve beklentilerini karşılayacak, özlük, mali ve sosyal haklarını tek çatı altında güvenceye alacak kapsamlı bir emniyet meslek kanunu çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Polislerin, yaşamlarını ele güne muhtaç olmadan sürdürebilmesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygun birimlerde başlayan 12-36 çalışma sistemi tüm birimlerde hayata geçirilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır. Fazla mesai ücretleri konusundaki düzenleme de bir an önce yapılmalıdır. Mevcut sistemde aylık sabit ödeme alan personele haftalık 40 saat ve aylık 160 saatin üzerindeki mesailer için saat başı fazla mesai ücreti ödenmesi ve mesai ödemeleri üst sınırının artırılması görüşündeyiz. Polislerimizin umutla beklediği düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz."

"Fazla çalışma tazminatının artırılması gerekiyor"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, partisinin hükümetleri döneminde İçişleri Bakanlığının hizmet kapasitesini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hedeflerinin, milletin huzurunu ve güvenliğini daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayan Tipioğlu, "Bu hedef doğrultusunda Bakanlığımızın hizmet birimlerini ihtiyaçlarına göre güçlendirmeye, teknoloji yatırımlarımızı sürdürmeye ve vatandaşımıza hizmet eden personelimizin çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Polis ve jandarma personelinin dinlenme süresinin ve fazla mesaisinin sahadaki şartlara göre dikkatle alınması gerektiğini söyleyen Tipioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fazla çalışma tazminatının artırılması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyorum. Fiilen yapılan fazla mesai kayıt altına alınmalı ve çalışılan her ilave saatin karşılığı personelimize ödenmelidir. Polisimizin emeğinin karşılığını alması görev motivasyonunu yükseltecektir. Polisimiz görevindeyken emeğinin karşılığını alması kadar emekliliğine güvenle bakabilmesi de bizim için kıymetlidir. Siber suçlarla ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede uzman personelin ihtiyaç duyulan yerde görevlendirilmesi, birimler arasındaki bilginin hızla paylaşılması ve sahada zamanında karar alması gerekiyor."

Komisyonda daha sonra İçişleri Bakanı Çiftçi milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA