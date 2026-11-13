Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sümer Stadı'nın Abdullah Gül Üniversitesi'ne devri iddiası TBMM'ye taşındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sümer Stadı'nın Abdullah Gül Üniversitesi'ne devri iddiası TBMM'ye taşındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Stadı alanının kentsel dönüşüme alınıp Abdullah Gül Üniversitesi'ne devredileceği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Bakan Murat Kurum'a stadın yerinde korunması ve koşullarının iyileştirilmesi için çalışma olup olmadığını sordu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Stadı'nın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak Abdullah Gül Üniversitesi'ne devredilmesinin gündeme geldiği yönündeki haberleri Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

1936 yılında Sümer Bez Fabrikası bünyesinde hizmete açılan ve günde yaklaşık 2 bin 500 amatör sporcunun yararlandığı stat, Kayseri'de amatör kulüplerin antrenmanlarına ve lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

BAŞVURU VE KARAR SORULDU

Ersoy, önergesinde alanın kentsel dönüşüme alınması veya üniversiteye devredilmesi için başvuru yapılıp yapılmadığını ve bu konuda bir karar alınıp alınmadığını sordu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile tesisi kullanan kulüplerin görüşlerine başvurulup başvurulmadığını da gündeme getiren Ersoy, stadın mevcut yerinde spor tesisi olarak korunması ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi için Bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sordu.

Sosyal medya paylaşımında "Sümer Stadı, Sümer'de kalmalı!" diyen Ersoy, stadın mevcut işlevini kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Erzurum'da başkomiser baba, doktorların 'aldırın' dediği felçli kızı Eylül'e hayatını adadı

Doktorlar aldırmalarını önermişti! Polis baba hayatını ona adadı
İran gece yarısı füzelerini meydana çıkardı! İsrail'de sirenler çaldı13

Gece yarısı füzeyi halkın önüne çıkardılar! Düşman sirenlerle inledi
Kemer Belediyesinde 80 milyonluk vurgun iddiası! Şirket müdürü tutuklandı

Belediyede milyonluk skandal! Telefonları bile açmamış
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu

Acı haberi Bakan Güler duyurdu! Görev başında şehit oldu
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?

Erdoğan kalemini kırmış! Bir “Affımı istiyorum” haberi daha gelebilir
Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Acemi Cadı'nın Ceren'iydi! Bakın şimdi ne iş yapıyor