MHP lideri Bahçeli’den helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, "Bugün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı