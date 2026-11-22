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Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2017'de MHP Korkuteli İlçe Başkanlığına atanan Yapılmışev, 2020'de yapılan kongrede delegelerin oylarıyla başkan seçilmişti. 2023'te yeniden güven tazeleyen Yapılmışev, Nisan 2025'te ilçe başkanlığı görevini devrederek, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş'in başdanışmanı olmuştu. Yapılmışev, Antalya İl Teşkilatı'nda görev üstlendikten sonra da avukatlık mesleğini Korkuteli'nde sürdürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı