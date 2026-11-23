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İzmir'de, Al Yıldız Roman Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Konak ilçesi Güney Mahallesi'nde hizmet verecek olan derneğin açılışına katılan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Roman vatandaşların toplumun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Onların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan oluşumlara destek vermenin önemli olduğunu belirten Şahin, "Roman vatandaşlarımızın varlığı bizi mutlu ediyor. Onların dertlerine çare olacak bu tür organizasyonlara elimizden geldiğince destek olmak ise görevimiz." dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da derneğin mahalle ve ilçe dayanışmasına katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Derneğin başkanı Yaşar Bükülmezkol ise toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan onurunu, eşit yurttaşlığı ve toplumsal dayanışmayı esas alan bir anlayışla yola çıktıklarını söyledi.

Eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hayata katılım alanlarında yaşanan sorunların takipçisi olacağını vurgulayan Bükülmezkol, şunları kaydetti:

"Derneğimiz yalnızca belirli bir kesime değil, ihtiyaç duyan bütün vatandaşlara yönelik dayanışma anlayışıyla faaliyet gösterecek. Devlet kurumlarıyla vatandaş arasında güven ve diyaloğa dayalı bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması, kamu hizmetleri ve sosyal destekler konusunda doğru bilgiye erişimin sağlanması ve çözüm süreçlerine katılımın artırılması için çalışacaklar yapacağız."

Açılışa CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, CHP Konak İlçe Başkanı Emrah Kazımoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA