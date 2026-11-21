İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçesi görüşüldü.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Aslan'ın İBB'nin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçe sunumunun ardından Meclis üyeleri bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, bütçede 565 milyar liralık bir gider, 515 milyar lira gelir olduğunu ve aradaki farkın 50 milyar lira olduğunu belirterek, "Daha bütçenin başlangıcında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 50 milyar liralık net borçlanmayı öngörüyor." dedi.

Sayıştay'ın İBB 2025 Yılı Denetim Raporu'ndaki tespitlere değinen Ayhan, "Sayıştay raporunda dikkat çekici bir bulgu göze çarpmaktadır. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hatları yapım işlerinde kullanılmak üzere alınan kredilerin bir bölümünün proje dışında kullanıldığı tespit edilmiştir. Yani bu metro için alınan paranın nerede olduğu bilinmemektedir. İyi niyetli olarak İBB'nin başka faaliyetinde mi kullanıldığı ya da bu paraların birilerinin cebine mi girdiği tartışması ortadadır." diye konuştu.

Ayhan, Sayıştay raporunda yer alan, 6 Ocak 2025 tarihinde yapılan ihalenin toplam bedelinin 334 milyon 702 bin 641 lira olduğunu belirterek, "Bu ihale kapsamında 1 milyon 240 bin 600 metre kefen bezi alınmış. Kefen bezinin metre birim fiyatı 149 lira olarak gerçekleşmiş. Yalnızca kefen bezinin toplam bedeli 184 milyon 849 bin 400 lira. Yani toplam ihale bedelinin yaklaşık yüzde 56'sı yalnızca kefen bezi kaleminden oluşuyor." dedi.

Sayıştay'ın aynı yıl içerisindeki diğer belediyelerin alımlarıyla karşılaştırma yaptığını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"Dikkat çeken kısım tam olarak burası. İBB, Ocak 2025'te kefen bezinin metresini 149 liradan almış. Diğer kurumlara baktığımıza zaman X kurumu Nisan 2025'te 26 lira, Y kurumu Mayıs 2025'te 31 lira, Z kurumu Aralık 2025'te 53 liraya kefen almış. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. İBB'nin alım tarihi ocak ayı. Diğer örnekler ise yılın ilerleyen aylarında. Enflasyonun ve maliyet artışlarının yaşandığı bir yıldan söz ediyoruz. Buna rağmen İBB'nin birim fiyatı emsal örneklerin belirgin biçimde üzerinde."

" İstanbul'a karşı sorumluluğumuz ortak"

CHP Grup Başkanvekili Murat Sönmez ise bir belediyenin bütçesinin yalnızca gelir, gider tablosu olmadığını, o belediyenin vicdanı da olduğunu söyledi.

Sönmez, "Sosyal demokrat belediyecilik, bütçenin her kalemine ve belediyenin her kararına yansır. Hizmetin hangi mahalleye ne götürüldüğünde, ihalenin nasıl yapıldığında, kamu görevine kimin hangi ölçütlerle getirildiğinde kendini gösterir. Belediyeler hepimizin kamu kurumlarıdır. Bu kurumları liyakatle, hukuk içinde ve denetime açık biçimde yönetmek halka karşı görevimizdir. Çünkü israf edilen her lira, bir mahalleye ulaşabilecek bir hizmetin eksilmesi demektir." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin sayısını artırmanın yanı sıra CHP belediyeciliğinin niteliğini ve kurumsal gücünü yükseltmenin önemli olduğunu söyleyen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda gittikçe tırmanan kutuplaşma siyasetinin de kurumlarımıza ve toplumumuza olumsuz yansıdığına, partileri kirlettiğine hepimiz şahit oluyoruz. Bu salonda farklı siyasi görüşleri temsil ediyoruz. İstanbul'a karşı sorumluluğumuz ise ortak. Çocukların sağlıklı beslenmesi, gençlerin barınması, riskli binaların dönüşmesi ve kamu parasının korunması için bu Meclisin birlikte yapabileceği çok şey var. Siyasette temiz bir sayfa açmak, burada aldığımız her kararı İstanbullulara açıkça anlatabilmekle başlar. Bu şehrin parasını nereye harcadığımızı da o harcamanın kimin hayatını nasıl iyileştirdiğini de hemşehrilerimize anlatabilmeliyiz. İstanbul'a hizmet etmenin ve yurttaşlarımızın kamu kurumlarına güvenini güçlendirmenin yolu buradan geçiyor."

Mecliste Yeni Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı'nın bütçe ile ilgili konuşması sırasında, Yeni Parti-CHP tartışması yaşandı.

İBB'de Yeni Parti'nin iktidar partisi olduğunu söyleyen İnanlı'ya, AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, "İBB Başkan Vekili Nuri Aslan CHP'li değil mi?" diye sordu.

Bunun üzerine İnanlı, "Boşuna kaşımayın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA