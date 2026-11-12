MHP'den Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı

MHP'den Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Malatya'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Malatya'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA