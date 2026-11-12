MHP'den Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Malatya'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA