İçişleri Bakanı Çiftçi Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlarıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Recai Hazar ve MHP İl Başkanı Melike Gökalp ile görüşmelerinde kentin genel durumunu değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulundu.
Bakan Çiftçi, beraberindekilerle ilk olarak AK Parti İl Başkanı Recai Hazar ile görüştü.
Burada partililerle sohbet eden Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanı Melike Gökalp'i ziyaret etti.
Görüşmelerde kentin genel durumu değerlendirildi.
Kaynak: AA