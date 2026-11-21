Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulundu.

Bakan Çiftçi, beraberindekilerle ilk olarak AK Parti İl Başkanı Recai Hazar ile görüştü.

Burada partililerle sohbet eden Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanı Melike Gökalp'i ziyaret etti.

Görüşmelerde kentin genel durumu değerlendirildi.

Kaynak: AA