(KONYA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, CHP'nin AK Parti ve MHP ile yakınlaşacağı iddialarına ilişkin, "Bütün bu iklimi yaratan iktidarla yan yana durmamız söz konusu değil" ifadesini kullandı.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Konya'nın ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konya'nın 81 il arasındaki konumuna ilişkin verilerin kendisini şaşırttığını belirten Tekin, Türkiye'deki derin yoksulluğun Anadolu'yu etkilediği gibi Konya'da da ağır biçimde hissedildiğini söyledi.

Tekin, Konya'da icra dosyalarından kapanan iş yerlerine kadar birçok alanda sorun yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir yerinde bir siyasi iktidar sosyal yardım verileriyle övünmez, tam tersine sosyal yardım verilerini düşürebiliyorsa övünür. Ama ne yazık ki bizde durum tam tersi. Ne zaman ki ünlüler, futbolcular, hatta kulüp başkanları, sanatçılar, sinemacılar gündeme gelince herkesin aklına uyuşturucu meselesi geldi. 8 milyonla 10 milyon arasında bir sorun. Suça bulaşan çocuklarımız... Bir nesli kaybediyoruz. Sadece resmi verilere baktığınızda 560 bin çocuğumuz suça bulaşmış. Yani okulda olması gereken, futbol sahasında olması gereken çocuklarımız cezaevinde.

"GENÇ NÜFUSUMUZU KAYBEDİYORUZ"

Türkiye'nin en büyük enerjisi genç nüfusumuzdur. Genç nüfusunu kaybederse, bu önlenemezse, 2060 yılında nüfusumuz 60 milyonla 65 milyon arasına düşüyor. Bugün Hollanda'ya baktığınızda Hollanda neredeyse Avrupa'nın bütün gıda ihtiyacını çözdü. Bir Hollanda kadar olan bir Konya'nın ciddi bir su sorununun olduğunu 2008 yılında bilim insanlarıyla gündeme getirdik."

"TAYİNLİ, ATAMALI SEÇİM DÜNYANIN HİÇBİR DEMOKRATİK ÜLKESİNDE YOK"

Son 10-15 yılda siyasetin işleyiş biçiminin değiştiğini savunan Tekin, "Konya'da Demirel'in muhalifi milletvekili olmuş. Çatır çatır liderinizle muhalefet ediyorsunuz ama aynı zamanda milletvekili seçilebiliyorsunuz. Niye? Çünkü millet iradesiyle seçim vardı. Tayinli, atamalı seçim dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yok. Tayinli, atama sistemi itaati getirdi kardeşim, itiraz kültürünü kaldırdı. Yani bu fonu monu kimse görmüyor muydu, bilmiyor muydu? Şimdi mesela iktidar cenahı başladığı günden itibaren kendine uygun, özellikle çeşitli değerlerimizi kullanarak böyle yola çıktılar: 'Komşun açken sen tok yatmayacaksın'. İkinci formatları neydi? 'Siyasette mücahit olacağız'. E bu mücahitlerin hepsi müteahhit olunca hiçbiriniz görmediniz mi kardeşim?" ifadesini kullandı.

"CHP İTİRAZ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ BİR PARTİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin itiraz kültürü üzerine inşa edildiğini belirten Tekin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e itiraz edilir de şimdiki liderlere niye itiraz edilmez kardeşim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç müteahhit milletvekili var biliyor musun? Ha müteahhit olabilir ama o müteahhit devletle iş yapamaz. AK Partili kardeşlerim, Ümraniye'de kirada oturan hanımefendinin bu şatafatını hiçbiriniz göremediniz mi? Gördünüz, görmemeniz mümkün değil. Ama öyle bir şey olmuş ki arkadaşlar, büyük suç ortaklığı oluştu Türkiye'de" dedi.

Tekin, "Bütün siyasi partilere sesleniyorum: Gelin içinizi arındırın, ailenizden başlayın kardeşim. Arınma deyince aklınıza sadece hırsızlık gelmesin, kötü laf da arınmaya tabidir, iftira da arınmaya tabidir. Olmamış bir şey olmuş gibi anlatmak da bu arınmaya tabidir. İnşallah bunlardan kurtuluruz" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN AK PARTİ VE MHP'YE IŞIK YAKTIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ve MHP'ye yönelik bir yakınlaşma mesajı verdiği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, soruya şu yanıtı verdi:

"Böyle bir ışık yaktığı söz konusu değil. Bütün bu anlattığımız iklimi yaratan iktidarla bizim yan yana durmamız söz konusu değil. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade etmiş olduğu soru şu: Özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren dış politikada bugün iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisine gelmesi konusunda elbette aynı noktada olabiliriz ve kaldı ki geçmiş döneme de baktığımızda, yani 90'lı, 2000'li yıllara kadar dış politikada hemen hemen siyasi partilerin yüzde 90'ı aynı çizgideydi. Elbette dış politika konusunda şu andaki uygulamalar konusunda aynı noktada olabiliriz. Ama önümüzdeki süreçte yan yana olacağız anlamı taşımaz bu. Ama arınıp geleceklerse bakarız."

Tekin, bir başka soru üzerine siyasetin arınması gerektiğini belirterek, "Sorunumuz bu çürümüş sistemi ivedilikle çöpe atıp yeni bir sistemle Türkiye'nin derdine derman oluruz" dedi.

Kaynak: ANKA