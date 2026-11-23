Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne Belediye Meclisi toplantısında katı atık tarife bedellerine ilişkin görüşmeler sırasında yaşanan tartışmaların ardından AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, katı atık tarife bedellerine yapılacak zam oranları görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın ardından meclis üyeleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Gencan, oy çokluğuyla kabul edilen katı atık tarife bedellerini yeniden değerlendirilmek üzere meclise iade edeceğini belirtti.

Yeni Partili Belediye Meclisi Üyesi İsmail Bilgi, alınan kararla mesken abonelerinin su tarifesine yaklaşık yüzde 28 zam yapılırken ticari abonelerin de aralarında bulunduğu diğer abone gruplarında indirime gidildiğini belirterek, su temin maliyetinin mesken abonelerine yüklendiğini savundu.

Su ve evsel katı atık tarifelerinin belediyeyi zarara uğrattığını ileri süren Bilgi, giderler karşılandıktan sonra belediyeye 2 milyon lira kalacağını ifade ederek, "Projelerden, asfaltlamalardan, park yapmaktan mı vazgeçelim?" dedi.

Görüşmeler sırasında Gencan ile meclis üyesi İsmail Sancakçavuşu arasında da tartışma yaşandı.

Gencan, "Popülist siyaset yapmayın. Siyaseti su üzerinden yapmayın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir ise suya iki yılda yüzde 229 zam yapıldığını belirterek, belediyenin projelerini finanse etmek için su zammına güvenip güvenmediğini sordu.

Tarife hesabındaki öz kaynak getirisi kalemini de eleştiren Demir, bu kalemdeki 36 milyon 600 bin liranın nasıl hesaplandığının açıklanmasını istedi.

Meclis üyesi Ömer Kutlu da tarife konusunda görüş bildirilirken ülkenin genel ekonomik durumunun dikkate alınmadığını ifade etti.

Gencan söz vermeden meclisi kapattı

Birleşimin sonunda yeniden söz isteyen Demir'e, Gencan'ın toplantıyı kapatacağını belirterek söz vermemesi üzerine AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

Dayısını kaybettiğini belirten Gencan, cenazeye katılan ve taziyelerini ileterek acısını paylaşanlara teşekkür etti.

Gencan, meclisin aralık ayında yeniden toplanacağını bildirerek birleşimi kapattı.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, belediyenin verilerine göre suya 2024 yılından bu yana yüzde 219 zam yapıldığını, katı atık tarifesinde de maliyet hesabına ilişkin itirazlarının bulunduğunu ifade etti.

İtirazlarını dile getirdiklerinde meclis üyelerine yönelik hakarete varan ifadeler kullanıldığını savunan Demir, tartışma sırasında valilik ve diğer kamu kurumlarının da konuya dahil edildiğini belirtti.

Valiliğin devletin temsil makamı olduğunu vurgulayan Demir, kurumları töhmet altında bırakabilecek söylemlere cevap vermek istediğini ancak kendisine söz verilmediğini, bunun üzerine salonu terk ettiklerini söyledi.

Meclis üyelerinin kişisel özellikleri ve meslekleri üzerinden tartışma yürütülmemesi gerektiğini ifade eden Demir, meclisin saygınlığının korunmasını ve bundan sonraki toplantılarda daha saygılı bir iletişim kurulmasını talep etti.

Kaynak: AA