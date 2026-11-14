MHP lideri Bahçeli, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na çelenk gönderdi

MHP lideri Bahçeli, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'na çelenk gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'na kutlama çelengi gönderdi. Çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.
(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'na çelenk gönderdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'na kutlama çelengi gönderdi.
Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.
Kaynak: ANKA