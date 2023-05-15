Milli Eğitim Müdürlüğü Haberleri - Milli Eğitim Müdürlüğü Haber - Haberler

Milli Eğitim Müdürlüğü Haberleri
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İl birincisi Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisi takımı Türkiye finallerinde
Edremit'te misafir edilen depremzede ailelerin çocukları şenlikte eğlendi
Öğretmenlerin yaralandığı asansörün tescilsiz olduğu ortaya çıktı
ZEKA OYUNLARINDA DERECEYE GİREN 10 ÖĞRENCİ, ŞIRNAK'I FİNALLERDE TEMSİL EDECEK
İZMİR'DE İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 'DİJİTAL VATANDAŞLIK FARKINDALIĞI' EĞİTİMİ
İzmir'de Eğitimciler Eylem Yaptı... Eğitim-Sen: "Öğretmenlik Meslek Kanunu Üzerinden Ayrımcı ve Adaletsiz Uygulamalar Hayata Geçirilmiştir"
İzmir'de Eğitim-Sen üyeleri öğretmenler arasındaki ücret farklılığına tepki gösterdi
Bartın'daki Kız Öğrenci Yurdu'nda 21 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı MEB AKUB ekibini plaketle ödüllendirdi
Bartin'da Kız Öğrenci Yurdunda 21 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
CHP'li Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasındaki yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi
CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasında yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi
Karatay'da "Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı
Eğirdirli öğrenciler deprem bölgesine destek olmak için liseyi fabrikaya çevirdi
Aksu'da ortaokul öğrencileri kumbaralarını depremzedelere bağışladı