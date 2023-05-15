Milli Eğitim Müdürlüğü Haberleri - Milli Eğitim Müdürlüğü Haber - Haberler

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Milli Eğitim Müdürlüğü Haberleri

Milli Eğitim Müdürlüğü haber, Milli Eğitim Müdürlüğü son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Havza'da Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor

Havza'da Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor

Milli Eğitim Müdürlüğü - 15.05.2023
Çölyak hastalığına dikkat çekmek için yürüdüler

Çölyak hastalığına dikkat çekmek için yürüdüler

Milli Eğitim Müdürlüğü - 15.05.2023
İl birincisi Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisi takımı Türkiye finallerinde

İl birincisi Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisi takımı Türkiye finallerinde

Milli Eğitim Müdürlüğü - 13.05.2023
Edremit'te misafir edilen depremzede ailelerin çocukları şenlikte eğlendi

Edremit'te misafir edilen depremzede ailelerin çocukları şenlikte eğlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 12.05.2023
DİYARBAKIR'DA 'SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİR' ŞENLİĞİ

DİYARBAKIR'DA 'SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİR' ŞENLİĞİ

Milli Eğitim Müdürlüğü - 12.05.2023
Hüyük'ten kısa kısa

Hüyük'ten kısa kısa

Milli Eğitim Müdürlüğü - 12.05.2023
Öğretmenlerin yaralandığı asansörün tescilsiz olduğu ortaya çıktı

Öğretmenlerin yaralandığı asansörün tescilsiz olduğu ortaya çıktı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 12.05.2023
Tarihi konakta sanatla birlikte matematik öğreniyorlar

Tarihi konakta sanatla birlikte matematik öğreniyorlar

Milli Eğitim Müdürlüğü - 12.05.2023
Altıntaş'ta deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere plaket

Altıntaş'ta deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere plaket

Milli Eğitim Müdürlüğü - 12.05.2023
Çocukların trafik denetiminden renkli görüntüler

Çocukların trafik denetiminden renkli görüntüler

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
Ahlat'ta köy okuluna 'robotik kodlama' sınıfı kuruldu

Ahlat'ta köy okuluna "robotik kodlama" sınıfı kuruldu

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
Köy okulunda robotik kodlama sınıfı kuruldu

Köy okulunda robotik kodlama sınıfı kuruldu

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
Devrek MYO Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi

Devrek MYO Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
Başkan Aygün gençlere tecrübelerini anlattı

Başkan Aygün gençlere tecrübelerini anlattı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
ZEKA OYUNLARINDA DERECEYE GİREN 10 ÖĞRENCİ, ŞIRNAK'I FİNALLERDE TEMSİL EDECEK

ZEKA OYUNLARINDA DERECEYE GİREN 10 ÖĞRENCİ, ŞIRNAK'I FİNALLERDE TEMSİL EDECEK

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
Okulun asansör halatı koptu, öğretmenler yaralandı

Okulun asansör halatı koptu, öğretmenler yaralandı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
Mersin'de dron eğitimini tamamlayan 405 öğrenci sertifika aldı

Mersin'de dron eğitimini tamamlayan 405 öğrenci sertifika aldı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
Çocukların trafik denetimi renkli görüntüler oluşturdu

Çocukların trafik denetimi renkli görüntüler oluşturdu

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
İZMİR'DE İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 'DİJİTAL VATANDAŞLIK FARKINDALIĞI' EĞİTİMİ

İZMİR'DE İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE 'DİJİTAL VATANDAŞLIK FARKINDALIĞI' EĞİTİMİ

Milli Eğitim Müdürlüğü - 11.05.2023
İzmir'de Eğitimciler Eylem Yaptı... Eğitim-Sen: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Üzerinden Ayrımcı ve Adaletsiz Uygulamalar Hayata Geçirilmiştir'

İzmir'de Eğitimciler Eylem Yaptı... Eğitim-Sen: "Öğretmenlik Meslek Kanunu Üzerinden Ayrımcı ve Adaletsiz Uygulamalar Hayata Geçirilmiştir"

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
İzmir'de Eğitim-Sen üyeleri öğretmenler arasındaki ücret farklılığına tepki gösterdi

İzmir'de Eğitim-Sen üyeleri öğretmenler arasındaki ücret farklılığına tepki gösterdi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
ÇADIR KENTLERDE BİLİM ŞENLİĞİ

ÇADIR KENTLERDE BİLİM ŞENLİĞİ

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Yıldızlar basketbol bölge şampiyonası sona erdi

Yıldızlar basketbol bölge şampiyonası sona erdi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartın'da Kız Öğrenci Yurdu'nda Zehirlenme Şüphesi

Bartın'da Kız Öğrenci Yurdu'nda Zehirlenme Şüphesi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartın'daki Kız Öğrenci Yurdu'nda 21 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'daki Kız Öğrenci Yurdu'nda 21 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı MEB AKUB ekibini plaketle ödüllendirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ağrı MEB AKUB ekibini plaketle ödüllendirdi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartin'da Kız Öğrenci Yurdunda 21 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Bartin'da Kız Öğrenci Yurdunda 21 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartın'da Kız Öğrenci Yurdunda 21 Öğrenci Zehirlendi

Bartın'da Kız Öğrenci Yurdunda 21 Öğrenci Zehirlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartın'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi

Bartın'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartın'da öğrenciler zehirlendi

Bartın'da öğrenciler zehirlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
Bartın'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi

Bartın'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 10.05.2023
CHP'li Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasındaki yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

CHP'li Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasındaki yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasında yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

CHP Artvin İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Çelik: Kemalpaşa-Hopa arasında yürüyüş yolu için 2,5 trilyon lira borçlanma talep edildi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
İran'da öğretmenlerden 'düşük maaş' protestosu

İran'da öğretmenlerden "düşük maaş" protestosu

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
Karaçobanlı öğrencilerin ilk durağı Ankara oldu

Karaçobanlı öğrencilerin ilk durağı Ankara oldu

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
AMASYA'DA ÖĞRETMEN VE VELİLER KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

AMASYA'DA ÖĞRETMEN VE VELİLER KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
OKUDUĞU KİTABI GETİREN ÇOCUKLAR, TİYATRO OYUNUNU ÜCRETSİZ İZLEDİ

OKUDUĞU KİTABI GETİREN ÇOCUKLAR, TİYATRO OYUNUNU ÜCRETSİZ İZLEDİ

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
Karatay'da 'Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası' başladı

Karatay'da "Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
Sarıgöl'de voleybol heyecanı

Sarıgöl'de voleybol heyecanı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 09.05.2023
Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verildi

Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verildi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 08.05.2023
Aktif yaş alma merkezi minik konuklarını ağırladı

Aktif yaş alma merkezi minik konuklarını ağırladı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 08.05.2023
Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa

Milli Eğitim Müdürlüğü - 08.05.2023
Büyükşehir refakatçi eğitimleri başladı

Büyükşehir refakatçi eğitimleri başladı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 08.05.2023
Eğirdirli öğrencilerden deprem bölgesine destek

Eğirdirli öğrencilerden deprem bölgesine destek

Milli Eğitim Müdürlüğü - 08.05.2023
Eğirdirli öğrenciler deprem bölgesine destek olmak için liseyi fabrikaya çevirdi

Eğirdirli öğrenciler deprem bölgesine destek olmak için liseyi fabrikaya çevirdi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 08.05.2023
Aksu'da ortaokul öğrencileri kumbaralarını depremzedelere bağışladı

Aksu'da ortaokul öğrencileri kumbaralarını depremzedelere bağışladı

Milli Eğitim Müdürlüğü - 07.05.2023
Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler gönderildi

Bolu'dan Kahramanmaraş'a konteyner derslikler gönderildi

Milli Eğitim Müdürlüğü - 07.05.2023
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