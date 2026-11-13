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Çermik'te öğrenciler ÇEDES kapsamında velileriyle sabah namazında Ulu Cami'de buluştu

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Çermik'te öğrenciler ÇEDES kapsamında velileriyle sabah namazında Ulu Cami'de buluştu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında öğrenciler, velileriyle sabah namazında Ulu Cami'de bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, cemaate çorba ikramıyla sona erdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında öğrenciler, velileriyle birlikte sabah namazında ulu camide buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci velileriyle birlikte manevi atmosferi camide soluma imkanı buldu. Sabah namazını müteakip yapılan tesbihat ve gerçekleştirilen Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Rahman'ın has kulları konulu sohbette bulundu. Ulu Camii imam hatibi Mustafa Öztürk'ün dua yaptığı program, cemaate çorba ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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