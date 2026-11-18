(ANKARA) - Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, Mimar Kemal Ortaokulu'nun Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere kademeli biçimde eğitime kapatılmasına ilişkin işlemin yargıya taşındığı ve Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin işlemin yürütmesini oybirliğiyle durdurduğu bildirildi.

Eğitim İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Mart'ta eğitim emekçileriyle birlikte asırlık Mimar Kemal Ortaokulunun önünde, öğrencilerimizin eğitim hakkını ve kültür mirası okulumuzu korumak için sesimizi yükselttik. Okulun, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet binası olarak kullanılmak üzere kademeli biçimde eğitime kapatılmasına ilişkin işlemi yargıya taşıdık. Ankara 2. İdare Mahkemesi, açtığımız davada işlemin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Mahkeme, okulun bulunduğu taşınmazın imar planında eğitim alanı olarak ayrıldığını, Hazine payının ortaokul ve bahçesi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildiğini ve okulun korunması gereken bir kültür varlığı olarak tescilli olduğunu belirtti. Müdürlüğün okulun A bloğuna taşınmasının Koruma Bölge Kurulunun iznini gerektiren bir fiziki uygulama olduğunu değerlendiren Mahkeme, işlem tarihinde Bakanlık muvafakatinin de alınmadığını ve sonradan verilen muvafakatin bu usul eksikliğini gidermediğini vurguladı. Mahkeme, işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanmaya devam edilmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği sonucuna vardı.

Eğitim-İş olarak kararın gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesini ve Mimar Kemal Ortaokulunun eğitim işlevinin korunmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hakkı için açtığımız davayı takip etmeyi sürdüreceğiz"

Kaynak: ANKA