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Aydın Yenipazar'da 5 öğretmene ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü verdi

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Aydın Yenipazar'da 5 öğretmene ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü verdi
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görev yapan 5 öğretmen, eğitime katkıları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü. Ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol takdim etti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim öğretim süreçlerine sundukları katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görülen 5 öğretmene ödülleri takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmesi uygun görülen öğretmenlere, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol tarafından ödülleri verildi. Bu kapsamda Yenipazar Merkez İlkokulu öğretmenleri Gülfatma Camcı, Muammer Sertçelik ve Mustafa Aslım, Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu öğretmeni Halim Cihat Yeşilçınar ile Donduran İlkokulu-Ortaokulu öğretmeni Veda Kayserili ödüle layık görüldü. Ödül takdimi sırasında öğretmenleri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, eğitim camiasına sundukları katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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