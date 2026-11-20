Eskişehir'de "Güvenli Okul İkliminin" güçlendirilmesi ve okul bahçelerinde görev yapan personelin bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim semineri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminere; İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ile emniyet teşkilatı yetkilileri katıldı. Okul bahçelerinde görev yapan personelin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefleyen program kapsamında katılımcılara "Güvenli Okul İklimi" ile "iş sağlığı ve güvenliği" konularında detaylı bilgilendirme sunumları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı