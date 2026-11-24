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ÖĞRETMENLER Günü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Galata Kulesi'nde ışık gösterisi düzenlendi. Gösteri havadan görüntülendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde özel bir ışık gösterisi düzenlendi. Öğretmenler Günü'nün ruhuna uygun şekilde hazırlanan gösteri öğretmenlere duyulan saygı ve sevgiyi görsel bir şölene dönüştürdü. Gösteri havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı