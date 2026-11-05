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Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu

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Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
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Denizli'de görev yapan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Selmin Baş, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ablasının evinde ölü bulundu. Acı haberi Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyururken öğretmenin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Denizli'deki Osman Özgür İlkokulunda görev yapan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Selmin Baş'tan acı haber geldi. Baş, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ablasının evinde ölü bulundu. Öğretmenin hayatını kaybetmesi üzerine ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

ABLASININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Denizli'de öğretmenlik yapan Selmin Baş'ın cansız bedeni, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan ablasının evinde bulundu. 38 yaşındaki öğretmenin kesin ölüm nedeni henüz açıklanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osman Özgür İlkokulunda görev yapan Selmin Baş'ın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Osman Özgür İlkokulunda görev yapmakta olan sınıf öğretmenimiz Selmin Baş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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