Yozgat'ta 50 öğretmen, Öğretmenler Günü'nde Çamlık Göleti'nden doğa yürüyüşüne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 50 öğretmenle Çamlık Göleti'nde doğa yürüyüşü düzenledi. Göletten başlayıp Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sona eren yürüyüşte öğretmenler spor yapma ve birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.
Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 50 öğretmenin katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğretmenler, Çamlık Göleti'nde bir araya geldi. Buradan başlayan yürüyüş, Milli Park yolu güzergahı üzerinden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sona erdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşte öğretmenler hem spor yapma hem de birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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