Eskişehir'de Öğretmenler Günü çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üç üniversitenin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu; kutlamalar ESOGÜ'deki programla sürecek.
Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu???????.
İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kutlamalar, ESOGÜ'deki Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenecek programla devam edecek.
Programda, müzik dinletileri, şiir sunumu, öğretmenler topluluğu gösterisi ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi gerçekleştirilecek.